Med fire spirende «trygge terrorhavner» i Afrika sør for Sahara, har IS funnet nytt liv og kan være dødeligere enn noen sinne.

Jordan Cope, Midtøsten-ekspert og stipendiat for tenketanken Middle East Forums Islamist Watch-prosjekt, har skrevet en kronikk i The National Interest om fremveksten av terrorgruppen Islamsk stat (IS) i Afrika. Han kommer med dystre framtidsutsikter.

Cope innleder teksten med å poengtere at mange har glemt at før Osama Bin Laden ble verdenskjendis som følge av de spektakulære terrorangrepene 11. september 2001, gjorde han først et navn for seg selv i Afrika sør for Sahara. I Sudan unnfanget han sin islamske terroristhær – Shura – og la «grunnlaget for et ekte globalt terroristnettverk» – kjent som al-Qaida.

Under sin periode i Sudan, begynte bin Laden å ta til orde islamsk hellig krig (jihad) mot vestlige mål, og opparbeidet seg ekspertisen til å eksportere terrorisme mot amerikanske mål. Al-Qaidas bombeangrep mot de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania i 1998, fant sted kun to år etter at bin Ladin hadde blitt utvist fra Sudan.

Historien kan nå gjenta seg selv, ettersom Vesten holder på å glemme lærdommene fra denne perioden, og igjen forsømmer økende terrortrusselen som nå vokser frem i Afrika sør for Sahara.

Konsekvenser

Cope argumenterer med at konsekvensene av å ignorere utviklingen kan bli svært alvorlige, som nylige terrorhendelser på det afrikanske kontinentet attesterer til. I 2019 forsøkte for eksempel en kenyansk al-Qaida-tilknyttet terrorist å kapre et passarsjerfly og utføre et terrorangrep i ren 9/11-stil.

Selv om dette terrorangrepet ble avverget, opplevde store landområder i Afrika sør for Sahara en voldsom fremvekst av islamistiske terroristgrupperinger det siste tiåret. For eksempel har flere terrorgrupper med tilknytning til IS vokst frem og fordrevet millioner av mennesker fra hjemmene sine mens de forsøkt å etablere terrorbaser i seks afrikanske land. Islamistiske terrororganisasjoner har til tider kontrollert et territorium på størrelse med Belgia.

Flere internasjonale terroreksperter er svært bekymret over utviklingen og har beskrevet 2020 som et gjennombruddsår for IS-tilknyttede terrorgrupperinger i Afrika – noe som ikke er overraskende gitt de nylige terrorangrepene som krevde 50 menneskeliv i Mosambik og 100 i Niger.

Med historien som vitne, kan IS’ dreining mot Afrika føre til nye fremvoksende «terrorist-hotspots» som kan vise seg til å bli farligere enn de eksisterer i Midtøsten for øyeblikket.

Fire «terror-hotspots»

Cope skriver at fire «terror-hotspots» i Afrika sør for Sahara – som kan utvikle seg til «trygge terroristhavner» – krever vestmaktenes oppmerksomhet. IS har nå etablert seg i strategisk viktige territorier i grenseoverskridende trakter på kontinentet. Denne taktikken har gjort det mulig å gjennomføre terrorangrep og deretter rømme ved å forsvinne over landegrensene – noe som det svært vanskelig å bekjempe terrorgruppen i landene hvor den opererer.

Noen av disse statene er også blant verdens mest fattige og dermed mest uforberedte på å ta opp kampen med IS. Noen «terror-hotspots» er også omringet av store naturressurser, som kan berike IS-nettverket og kraftig øke deres kapasitet til å begå terror dersom de klarer å ta kontroll over rikdommen.

Gikk implikasjonene av passivitet – et IS-nettverk med fornyet selvtillit med flere trygge havner i Afrika som det kan angripe Vesten fra – burde den bekymringsfulle utviklingen få større oppmerksomhet som en potensiell stor sikkerhetstrussel for vestlige land.

Vest-Afrika #1

Først ut er Vest-Afrika, som opplever flere interne opprør fra væpnede islamistiske grupper. Den mest bekymringsfulle av disse terrorgruppene er Boko Haram, som har en tilstedeværelse i et enormt territorium som omfatter deler av Nigeria, Tsjad, Niger og Kamerun.

Siden 2009, har Boko Haram drept minst 36.000 individer og fordrevet 2,5 millioner sivile i sin søken om å avsette Nigerias regjering og etablere et islamsk kalifat på tvers av eksisterende landegrenser. Boko Haram kontrollerte en gang et område på størrelse med Belgia, men grunnet intern strid, har dette territoriet under terrorgruppens kontroll krympet noe. Likevel er Boko Harams tilstedeværelse i Nigerias Borno-stat stor, og terroristenes geografiske posisjonering kunne ikke være mer taktisk plassert – i korsningen mellom fire land.

En slik posisjonering har gjort det mulig for Boko Haram å drive med terroroperasjoner i Tsjad. I fjor gjennomførte terrorgruppen kanskje det dødeligste terrorangrepet i landets historie, som krevde 92 ofre. Samme år infiltrerte Boko Haram også Niger, hvor terroristene tok 21 liv og ødela 800 hjem. I Kamerun stod den også bak et terrorangrep hvor 17 individer måtte bøte med livet.

Ettersom Nigeria ikke i stand til å bekjempe Boko Haram, er det tvilsomt at noen av de overnevnte landene heller kan gjøre det – spesielt med tanke på deres militære og økonomiske underlegenhet. Mens Nigerias militære i 2020 ble rangert på 42. plass av 138 land i en undersøkelse om militærmakt, rangerer ingen av de andre nabolandene høyere enn 87. plass i samme undersøkelse.

De mangler også økonomiske ressurser, og er blant verdens fattigste stater. Av 190 kartlagte geografiske enheter, var Nigeria og Kamerun 141. og 145. plass med tanke på brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger, mens både Tsjad og Niger var lavere enn 174. plass.

Tsjad, som har nest beste militært etter Nigeria, har også sine egne interne politiske og økonomiske problemer. Bare i løpet av de siste fire årene, har landet opplevd en voldsom lavkonjunktur og regjeringen har måttet be Frankrike om hjelp for å stoppe et militærkupp. Tsjad er derfor svært sårbart for et IS i medvind mens landets sørlige oljefelt – som utgjør en potensiell livline og inntektskilde for terrorgruppen – er et fristende mål for islamistene.

Vest-Afrika #2

Cope skriver videre at flere andre store væpnede islamistopprør i Vest-Afrika finner sted i Mali, Burkina Faso og Niger. I denne sammenhengen har Den islamske staten i Vest-Afrika provinsen (ISWAP) erobret et stort lovløst territorium i grensetraktene hvor de tre «sviktende» statene møtes, som raskt kan utvikle seg til å bli en ny trygg havn for terroristene.

Ettersom Mali og Burkina Faso ikke rangerer høyere enn 165. plass med tanke på BNP per innbygger og 96. plass innen militærmakt, vil de to landene sannsynligvis ikke fare noe bedre enn Nigeria når det komme til å forhindre at IS får en permanent tilstedeværelse i regionen og oppretter en ny «trygg terrorhavn» der.

Øst-Afrika

Cope argumenterer også med at den neste store hotspoten når det kommer til fremveksten av IS på det afrikanske kontinentet er i Øst-Afrika – spesielt ved Mosambiks nordlige grense mot Tanzania, hvor IS-tilknyttede terrorgrupper har drept minst 2000 personer og fordrevet 430.000 sivile siden 2017.

I Mosambik har Den islamske staten i den sentralafrikanske provinsen (ISCAP) erobret «fire turistøyer» samt Mocimboa da Praia, en havn i delstaten Cabo Delgado, som grenser til Tanzania. Området kan vise til enorme naturrikdommer – inkludert naturgass og rubiner til en verdi på omtrent 50 milliarder dollar – som kan berike terrorgruppen hvis den tar kontroll over ressursene.

IS har også brukt sitt fotfeste i Cabo Delgado for å infiltrere Tanzania, inkludert en «miniinvasjon» i oktober, da en gruppe på 300 terroristkrigere drepte 20 personer, før de trakk seg tilbake til sine områder i Mosambik.

Mosambik og Tanzanias økonomier og militære er også svakere enn Nigerias, noe som tyder på at landene kan slite med å bekjempe terroristene og nekte dem en potensiell tredje «trygge terroristhavn» på sikt.

Sentral-Afrika

Til slutt nevner Cope «De allierte demokratiske styrkene» (ADF) – en islamistisk gruppe som er mistenkt for å ha tette bånd til IS – som opererer i fjellene som strekker seg over grensen til Den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Dette er regionen hvor mye Kongos gull er utvunnet – ressurser som det er fristende for terrorgruppen å forsøke å ta kontroll over.

Den salafistiske organisasjonen har eksistert siden 1995, men har nylig blitt svært dødelig. I 2020 drepte den minst 800 kongolesiske sivile. Mens Kongos militære blir rangert til 71. plass, er landet blant verdens aller mest fattige stater, med en BNP per innbygger helt nede på 185. plass. Konge er derfor ikke godt posisjonert til å stå imot økende press fra terroristene.

Hvis ADF fortsetter sin nylige fremgang og får et militært fotfeste i Kongo, kan gruppen bli en ny ressurs i IS-porteføljen, og gi den beryktede transnasjonale terrorgruppen tilgang til en nye viktig grenseoverskridende sone – hvor enorme naturressurser og rikdommer befinner seg.

En advarsel

Cope konkluderer med at etter å ha blitt bekjempet i Levanten, har IS gjenopplivet seg selv i Afrika sør for Sahara med fire spirende «trygge terrorhavner», og kan være dødeligere enn noen sinne. Ved å injisere seg i grensetraktene til svake stater som ikke er i stand forsvare seg, har IS oppnådd å bli nærmest urørlig.

«Siden ingen regjering i Afrika sør for Sahara er i stand til å stoppe ekspansjonen til IS i disse i ressursrike områdene, må Vesten, uansett hvordan, raskt reagere før IS kan multiplisere sine kapasiteter og ha en internasjonal rekkevidde uten sidestykke. La oss ikke glemme leksjonene fra Sudan,» konkluderer forskeren.

