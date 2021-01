annonse

annonse

To klubbledere i Fellesforbundet kritiserer Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng.

– Partisekretær Stenseng må finne seg nye briller hvis hun ikke ser at det nå er en krise for Arbeiderpartiet. Det er på tide at partisekretæren tar ansvar. Vi må ta innover oss at det virkelig er en krise i partiet når målingene bikker under 20 prosent, sier Amram Hadida til Dagens Næringsliv.

Les også: Nok en elendig måling for Arbeiderpartiet

annonse

Hadida er klubbleder for Fellesforbundet ved Kværner Stord og har vært medlem i AP i mange år. Årsaken til kritikken er Aps kraftige fall på målingene, helt ned til 17,5 prosent. Men likevel avviser partisekretær Kjersti Stenseng at det er en krise for partiet. Hun sier heller at det er et veldig stor potensiale i velgere som sitter på gjerdet.

Klubbleder for Fellesforbundet ved Norske Skog i Skogn, Svein Erik Veie reagerer også på Stensengs uttalelser.

– Tidligere hadde vi markante partisekretærer som Haakon Lie, Martin Kolberg og Raymond Johansen. Hvem er det som vet hvem Kjersti Stenseng er? I hvert fall ikke blant våre i privat næringsliv, sier han til DN.

annonse

Les også: Hvordan bli kvitt dine egne velgere

De to vil ikke ha en lederdebatt. Men de har meninger om hva som er galt. AP begynner å miste grepet på LO og kun 31 prosent av medlemmene stemmer AP. Og partiet har vippet for mye i retning karrierepolitikere, offentlig ansatte og akademikere.

– Og AUF har fått i overkant mye makt og innflytelse. Alt dette bidrar til å distansere partiet fra velgermassen i privat næringsliv. Vi må produsere før vi bruker og alt henger sammen med alt, som Gro sa. Og partiledelsen tør snart ikke engang si de er for EØS-avtalen. De har vel for lengst tatt ut EU-standpunktet fra programmet? sier Veie.

Klubblederen fra Norske skog mener partiet må konsentrere seg om kjernestandpunktene og fjerne seg fra snakk om allianse med andre partier og samarbeidsdiskusjoner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474