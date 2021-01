annonse

Laila Anita Bertheussen anker dommen som ble avsagt fredag. Det ble gjort klart straks etter domsavsigelsen.

Dommen på et år og åtte måneder i fengsel falt i Oslo tingrett fredag. Bertheussen er blant annet dømt for angrep på demokratiet. Etter den flere timer lange domsavsigelsen anket 55-åringen på stedet.

– Det er sjokkerende dette her. Jeg anker på stedet uten tvil, sa Bertheussen.

Allerede i en pause under opplesingen ga hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, uttrykk for at dommen ville bli anket.

– Hun er skuffet over domsresultatet så langt hun er funnet skyldig. Det er mye som tyder på at det går mot en ankerunde i denne saken, sa Elden og uttalte at «retten har ikke funnet fellende enkeltbevis mot henne».

