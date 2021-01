annonse

Det har vært massiv kritikk mot NRK etter at Resett-redaktør Helge Lurås ble invitert til NRK Debatten.

NRKs nyhetsredaktør Knut Magnus Berge har vært ute i flere medier og sagt at det var riktig å invitere Lurås, men at han forstår kritikken. Berge har ikke tatt avstand fra de mange karakteristikkene som har kommet mot Lurås, men har tvert imot forsvart seg med at det var «svært lenge» siden Lurås sist ble invitert.

Det har også kommet en rekke klager til Kringkastingsrådet på Lurås’ deltakelse. Åpenbart er det mange som har sterke meninger om Resett og Helge Lurås.

Resetts redaktør sendte derfor en kronikk til NRK Ytring på fredag på grunn av all kritikken som har kommet, og fordi han som han skriver mener at norske medier «har sluppet til folk som har fått spre sine fordommer om Resett, og de har ikke løftet en finger for å korrigere disse feiloppfatningene. Dermed blir seerne også rasende når de ser en fæl rasist som meg på skjermen. For det har man jo lest i mediene at Resett, våre lesere og jeg er.»

Lurås kommer samtidig med noen opplysninger om kommentarfeltet på Resett, som gjerne trekkes frem som en pøl av rasisme og fordommer. Men som Lurås skriver i den refuserte kronikken:

«Faktum er at undertegnede, som er ansvarlig redaktør i Resett, har en kjæreste fra Somalia. Shurika Hansen er selv prominent som samfunnsdebattant, har mørk hud og jobber også i Resett. Og leserne på Resett og de som er i kommentarfeltet vet godt om dette forholdet. Mener de at Shurika er mindre verdt og synes de det er horribelt at redaktøren i Resett er sammen med en afrikaner?

Tvert imot. De applauderer det. For dem er Shurika Hansen en modig feminist, et individ som tør si det hun mener om æreskultur og sosial kontroll, og de bryr seg ikke om hun har mørk hudfarge. Det samme kommentarfeltet er også godt kjent med at vi har en ansatt kommentator og journalist som er åpent transseksuell.»

Men en slik kronikk og slike nyanser om kommnetarfeltet på resett vil altså ikke NRK publisere. I sitt første svar til Lurås på epost skriver redaksjonssjef Solveig Tvedt i NRK.

«Ytringredaksjonen har bedt meg vurdere kronikken din siden den omtaler NRK og din deltagelse i Debatten. Vi har bestemt oss for å takke nei da vi har prioritert andre tekster»

Lurås er ikke fornøyd med svaret og skriver tilbake:

Hei,

Det synes jeg er en arrogant avvisning av min mulighet til å komme til orde om en sak som berører meg og mitt rykte direkte. NRK har uttalt seg om meg gjentatte ganger. Da plikter man å gi tilsvar ihht Vær varsom-plakaten.

Dette er en opplysende tekst som jeg er sikker på vil få mange lesere om dere publiserer den. Dermed må man lure på motivet for beslutningen. Jeg ber dere revurdere avslaget. Men hvis ikke det fører frem, vil jeg vurdere en klage til PFU på manglende tilvarsrett.

Solveig Tvedt i NRK står på sitt:

Hei igjen

Kritikken mot deg har ikke blitt framsatt i NRK. Vi har tvert imot forsvart din deltagelse i andre medier der diskusjonen ble reist. Som sagt har vi vurdert kronikken, men beslutningen ble altså at vi takker nei.

Mvh

Solveig Tvedt

Hva svarer NRK?

Resett har derfor besluttet å lage en sak på avslaget og har sendt følgende mail til NRK v/Solveig Tvedt. Vi vil oppdatere saken så snart vi får svar.

– Hvorfor vil dere ikke ta inn kronikken til Helge Lurås?

– Det har vært et stort engasjement hos NRKs seere etter at Lurås ble invitert til NRK Debatten. Mange har sterke meninger om ham og Resett. Tror dere ikke leserne hadde hatt interesse av å vite mer om det som engasjerer dem så sterkt?

– Er dere redd for enda mer kritikk hvis Lurås slipper til med en kronikk?

– Knut Magnus Berge uttalte til Medier24 at det var “svært lenge” siden Lurås var invitert. Hvorfor har det vært så lenge siden og er det gjenstand for redaksjonell diskusjon hvor mye han skal slippe til på NRK?

– I kronikken kritiserer Lurås mediene for å slippe til folk som stigmatiserer Resett uten at de faktisk leser Resett eller kommentarfeltet. Lurås nevner blant annet i kronikken at kommentarfeltet ikke har fordommer mot at ham selv om han har en mørkhudet kjæreste fra Somalia, og de har heller ikke fordommer mot en transseksuell kommentator i Resett. Ville ikke dette være noe som kunne opplyse både NRKs egne ansatte og deres lesere om et ellers demonisert kommentarfelt i Resett?

