annonse

annonse

Tidligere fredag nektet NRK å ta inn en innsendt kronikk fra Resetts redaktør Helge Lurås. Begrunnelsen var knapp i utgangspunktet.

«Ytringredaksjonen har bedt meg vurdere kronikken din siden den omtaler NRK og din deltagelse i Debatten. Vi har bestemt oss for å takke nei da vi har prioritert andre tekster»

Avslaget avstedkom en epostutveksling mellom NRKs redaksjonssjef Solveig Tvedt og Helge Lurås. Saken er gjengitt her.

annonse

Etter det endelige avslaget skriver Helge Lurås:

«Da lager vi i første omgang en sak i Resett på avslaget og har noen spørsmål i sakens anledning.»

– Hvorfor vil dere ikke ta inn kronikken til Helge Lurås?

annonse

– Det har vært et stort engasjement hos NRKs seere etter at Lurås ble invitert til NRK Debatten. Mange har sterke meninger om ham og Resett. Tror dere ikke leserne hadde hatt interesse av å vite mer om det som engasjerer dem så sterkt?

– Er dere redd for enda mer kritikk hvis Lurås slipper til med en kronikk?

– Knut Magnus Berge uttalte til Medier24 at det var “svært lenge” siden Lurås var invitert. Hvorfor har det vært så lenge siden og er det gjenstand for redaksjonell diskusjon hvor mye han skal slippe til på NRK?

– I kronikken kritiserer Lurås mediene for å slippe til folk som stigmatiserer Resett uten at de faktisk leser Resett eller kommentarfeltet. Lurås nevner blant annet i kronikken at kommentarfeltet ikke har fordommer mot at ham selv om han har en mørkhudet kjæreste fra Somalia, og de har heller ikke fordommer mot en transseksuell kommentator i Resett. Ville ikke dette være noe som kunne opplyse både NRKs egne ansatte og deres lesere om et ellers demonisert kommentarfelt i Resett?

– Ingen ting å legge til

Noen timer senere fredag kveld kommer en epost fra NRKs Solveig Tvedt med følgende «svar» på de fire spørsmålene:

annonse

– Vi viser til de kommentarer vi har gitt om at det var riktig å invitere Helge Lurås til Debatten denne gangen, gitt konteksten. Og har ikke noe legge til utover det, sier Knut Magnus Berge, redaktør i NRK-nyheter.

– Avslørende

Helge Lurås sier til Resett at NRK avslører sin manglende vilje til å bidra til å rydde opp i feiloppfatningene om Resett og ham selv.

– Det går ikke en uke uten at folk tipser oss om at Resett er nevnt i et eller annet program på NRK. Og alltid i stigmatiseremde og negative ordelag. Vi får aldri mulighet til å komme med tilsvar, eller NRK dekker seg med at det er satire og humor. Og så sender jeg en kronikk som åpenbart hadde blitt mye lest og delt på sosiale medier og som tar for seg nettopp at folk snakker om Resett og ikke med oss, og de avslår.

Lurås sier at NRK med vitende og vilje avslår en lesverdig kronikk med åpenbar nyhetsverdi og aktualitet gitt den debatten som har rast om hans egen deltakelse i Debatten. Han sier at videre at nyhetsredaktør Berges korte gjentakelse av det de har sagt før tydeliggjør at de ikke har noen gode svar på de spørsmålene som stilles om hvorfor de avslår.

– Det viser hvor hyklerske norske medier er. De klager over Fake News og oppretter Faktisk.no, men gjør aktive tiltak for å videreføre falske påstander og løgner om navngitte personer og Resett. De ønsker rett og slett ikke sannheten frem. Det er ikke rart folk kaller dem «løgnmedia», sier Lurås.

Også i kommentarfeltet til Resett er det skarp kritikk av NRK i denne saken.

– Hele forretningsideen og grunnmuren for gammelmedia er å utelate minst halvparten av de viktigste faktaene i enhver sak, skriver «Ryddegutt».

– “La oss og ha våre seere ha våre fordommer i fred”

Hilsen NRK, skriver «Kjæll» ironisk

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474