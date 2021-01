annonse

Barnelovutvalget la mot slutten av fjoråret frem sin innstilling, NOU 2020:14, med tittel «Til barnets beste».

Hadde konklusjonen vært i samsvar med tittelen ville alt vært såre vel. Skuffende er det imidlertid at utvalget nok engang i praksis vil ulikestille foreldrene i en A-og en B-kategori. Likestillingen har seiret på en rekke felter, men tydeligvis ikke innen barneloven.

Barneloven er en lov som skal gi normer for hvordan foreldrene, med felles barn, skal forholde seg ved samlivsbrudd. For foreldre som trofast holder sammen, som gifte eller samboende, er loven lite aktuell. Også når foreldrene selv blir enige om gode løsninger for barnet ved samlivsbrudd vil avtalefriheten vi har i Norge gjøre loven mindre relevant, – dog ligger den der da som et bakteppe og er normgivende. Først når foreldrene kommer i konflikt blir loven sentral.

Barnelovens ordlyd er som et eget stammespråk. Å inneha barnets «faste bosted» alene, vil si at man er barnets hovedomsorgsperson, selv om barnet bor opp mot halve tiden hos den andre forelder! Med status «hovedomsorgsperson» har denne forelder etter gjeldende lov visse særretter på bekostning av den andre forelder. «Fast bosted» er altså en rettsposisjon og ikke en tidsbrøk. Hvis foreldrene derimot avtaler «delt fast bosted» betyr det at foreldrene får en likeverdig rettsstilling til barnet. Utvalget mener dette kan være en god ordning «når betingelsene ligger til rette for det»! Foreldrene kan ved delt fast bosted stå fritt til å avtale en omsorgstidsbrøk som avviker fra 50/50. Rettsstillingen forblir likevel likestilt.

Hvis foreldrene imidlertid er uenige om bostedsordningen resulterer dette ofte nettopp i «høyt kofliktnivå». Da vil forholdene for delt bosted visstnok «ikke ligge til rette». Mange psykologer og andre såkalte eksperter hevder at ved «høyt konfliktnivå» vil delt fast bosted ikke være bra for barnet da ordningen krever spesielt mye samarbeid mellom foreldrene. Det motsatte er faktisk tilfelle viser praksis (Den ene part kan da ikke lenger herse med den andre.) Rettspraksis viser at dommeren i barnefordelingssaker i så fall nødig åpner for en delt løsning. Men det er jo nettopp ulikt syn på bostedsløsningen som skaper dette høye konfliktnivået! En klassisk «Catch 22»! (Uttrykket opprinnelig fra Koreakrigen. Hvis man er så dum å verve seg som jager-flyver så kan man umulig være smart nok til å fly). Det er jo nettopp fordi foreldrene er uenige om barnefordelingen at saken ender i retten.

Den av foreldrene som ikke har hovedomsorgen har i gjeldende lov normalt rett til «vanlig samvær». Utvalget foreslår å fjerne «vanlig samvær» og de momenter som skal vektlegges i vurderingen av barnets beste fra gjeldende barnelov. Loven vil da åpne for større grad av skjønn og delt fast bosted vil heller ikke nå bli en retningsgivende norm. Det blir spennende å se, når endringer i barneloven skal behandles i vårsesjonen, om Stortinget tør gå imot utvalget og likevel vil vedta en barnelov som gjør delt fast bosted til det normgivende utgangspunkt. Stadig flere mener likestilling mellom foreldrene er til barnets beste.

Dette ville antagelig også føre til lavere konfliktnivå mellom partene og søksmålsbyrden vil flyttes til den forelder som påberoper seg en særrett. Hittil har det vært den andre forelder, «samværsforelderen», som har måttet gå til søksmål for å kunne overbevise retten om å være en bedre omsorgsperson. Langvarig rettspraksis har vist at det ikke har vært enkelt. Det har ofte motivert foreldrene til å uttale seg nedsettende om motparten. Ikke bra for barnet og heller ikke lovende for det livslange fellesprosjektet de uansett fremdeles har som foreldre.

Hittil har listen for at retten idømmer delt fast bosted ligget høyt ved konflikt mellom foreldrene. Med barnelovutvalgets flertallsuttalelse vil den dessverre fortsatt bli liggende høyt. Med mindre Stortinget tør bestemme seg for noe annet i 2021 – å likestille far og mor, og derved gjøre delt fast bosted til det normgivende utgangspunkt i barneloven.

FrP har vært det eneste partiet på Stortinget hittil som samlet i alle år har stemt for likestilling mellom mor og far i barneloven.

