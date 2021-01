annonse

annonse

EUs fjerde energipakke vil gi mer makt til Acer.

– Energipakke 4 innebærer et sett med direktiver og forordninger som flytter makt over hvordan strøm skal flyte mellom land, opp på unionsnivå, sier leder av forskningsstiftelsen De Facto, Roar Eilertsen til Klassekampen.

De viktigste endringene vil være at Acer får mer makt over strømflyten i kraftkablene fra Norge til utlandet, forteller han. Ansvaret for forsyningssikkerheten på strøm flyttes fra Norge til et regionalt koordineringssenter under EU.

annonse

Les også: Nei til EU har anket Acer-saken til lagmannsretten

– Kontroll over strømflyten betyr kontroll over strømprisen. For Norge, og for den kraftintensive industrien, betyr dette at makta over strømprisen er flyttet fra norske, politiske prioriteringer til det europeiske markedet, sier Eilertsen.

Rapporten har blitt utarbeidet på bestilling fra Nei til EU. Den advarer mot at dagens lave strømpriser i Norge kan ende opp på nivå med resten av Europa.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474