Lekket video av Twitter-sjef Jack Dorsey går viralt på sosiale medier.

Dorsey sier i videoen som er lekket til Project Veritas at utestengelsen av Donald Trump bare er en begynnelse, og at de kommer til å utestenge mange flere i tiden fremover.

– Vi har fokus på en konto [President Trump] akkurat nå, men dette kommer til å bli mye større enn bare en konto, og det vil fortsette mye lenger enn bare denne dagen, denne uken og de neste ukene. Det vil fortsette etter innvielsen av Joe Biden, sa Dorsey i videoen som Project Veritas har fått tak i.

Dorsey sier videre at deres rolle er å «beskytte integriteten til det som diskuteres», og at de skal gjøre det de kan for å sikre at ingen blir skadet basert på det som diskuteres.

BREAKING: @Twitter Insider Secretly Records CEO @jack Detailing Agenda For Further Political Censorship

“We are focused on one account [@realDonaldTrump] right now but this is going to be MUCH BIGGER than just one account & it’s going to go on for much longer…"#ExposeTwitter pic.twitter.com/QhyyUTHlM9

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) January 14, 2021