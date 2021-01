annonse

annonse

Twitter har uttalt seg for ytringsfrihet og mot nedleggelse av Internett – i Uganda. I USA og Vest-Europa er derimot Twitter på blodig jakt etter «feil meninger».

Twitters avdeling for offentlig politikk twitret motstand mot rapporterte forsøk på å stenge internettilgang før Ugandas valg denne uken, der president Yoweri Museveni ber velgerne om en sjette periode. Han har sittet med makten i 35 år, melder Breitbart.

I forrige uke forbød Twitter president Donald Trump permanent fra plattformen. Twitter fortsetter også å suspendere og utvise titusenvis av Trump-støttespillere fra sin portal.

annonse

Denne uken stod Twitter imidlertid opp for ytringsfrihet og det åpne Internett og argumenterte for at «Tilgang til informasjon og ytringsfrihet, inkludert den offentlige samtalen på Twitter, er aldri viktigere enn under demokratiske prosesser, spesielt valg.»

Twitter motsatte seg også i forbindelse med Uganda-valget spesifikt blokkeringen av «sosiale medier og meldingsapper.»

Lite å høre fra Twitter har det vært, da Twitter-konkurrent Parler fikk stengt ned serverne sine fra Amazon.

annonse

Det er så man må klype seg i armen av denne dobbeltmoralen fra Twitter, som de i full åpenhet presenterer for hele verden og uten skam.

Les også: VG-redaktør forsvarer utestenging av Trump, mener det ikke handler om ytringsfrihet

Artikkelen fortsetter under bildet

Ofrer ytringsfriheten de selv er avhengige av

Her hjemme har vi i deler av norsk presse personer, som slett ikke bryr seg om at ytringsfriheten strupes, når Facebook, Twitter og Google m.fl. stenger ute meninger de ikke tolererer.

NRKs USA-korrespondent Anders Magnus mener at Internett er et problem, fordi folks meninger spres i alt for stor grad, og han sikter da selvfølgelig til meninger, som han selv ikke deler.

annonse

Det samme ser vi fra ledende redaktører og kommentatorer i VG.

– Et privat selskap må kunne bestemme selv hvem de vil ha inne på sine plattformer eller ikke. Man kan tenke seg alternativet, at staten skal pålegge en fri aktør hva de skal formidle av uttalelser, det er jo helt koko, sier politisk redaktør i VG Hanne Skartveit.

De to nevnte pressefolkene og flere med dem har levd i en «demokrati-boble» i hele sin oppvekst, og de tror at demokratiet lever evig og er «hugget i stein» for all fremtid samme hva det angripes av.

Disse pressefolkene er rimelig kjappe på avtrekkeren, når det gjelder å kritisere andre, og i liten grad får dette konsekvenser for dem fordi vi her i landet vårt de facto opererer med frie ytringer langt på vei.

Den dagen vinden snur, og de selv kommer på defensiven og blir kneblet er det helt sikkert at pipa får en annen låt.

Bryt tvers over nå!

For de av dere som ikke har flyttet til Gab og MeWe, og senere til Parler, når de kommer opp og gå igjen; gjør det med en gang!

Det er først når millioner av mennesker verden over flytter vekk fra disse sensurhungrige og venstrevridde selskapene som Facebook, Twitter og Google, at de tar inn over seg at sensuren virker mot sin hensikt på flere enn en måte.

Når inntektene fra annonser forsvinner vil de ovenfornevnte selskapene svekkes, og andre aktører – der sensur i liten grad praktiseres – vil få framvekst.

I det minste gå inn i en av alternativene MeWe, Gab og Parler, og se selv at det er god og spennende spredning på innholdet, og ikke forstyrrende og politisk vridd utestengning og blokkering, slik vi for eksempel opplever på Facebook og Twitter.

Fra fremmedordboka om ordet «Dobbeltmoral»:

«Dobbeltmoral er et begrep som brukes om det å ha to sett av moralske normer, verdier og holdninger i parallelle forhold, situasjoner eller problemstillinger; et sett som forutsettes eller kreves praktisert av andre individer eller grupper og ett annet som man praktiserer selv eller aksepterer at en gruppe man selv tilhører eller sympatiserer med kan praktisere.»

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474