Nyheten om de mange dødsfallene i Norge etter bruk av coronavaksinen får internasjonal oppmerksomhet.

Som første media i Norge skrev Resett at Statens legemiddelverk den 14. januar hadde fått inn melding om 23 dødfall etter coronavaksine., 13 av disse hadde blitt undersøkt.

– Meldingene kan tyde på at vanlige bivirkninger fra mRNA vaksiner, slik som feber og kvalme, kan ha ført til dødsfall hos enkelte skrøpelige pasienter, sa Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket.

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet opplyste at de som en følge av medlingene om bivirkninger og dødsfall hadde «endret koronavaksinasjonsveilederen med nye råd om vaksinasjon av skrøpelige eldre.»

Fox News skriver i en ny sak på sin nettside at 23 dødsfall nå er knyttet til coronavaksinen og at norske myndigheter ikke kan utelukke at vaksinen var den direkte årsaken til dødsfallene.

«En topplege for Norges legemiddelverk uttalte at bivirkninger fra Pfizer/BioNTech-vaksinen kan ha bidratt til dødsfall hos noen eldre pasienter», skriver Fox News.

«Sigurd Hortemo, overlege ved Statens legemiddelverk, sa i en uttalelse at vanlige bivirkninger som feber og kvalme kort tid etter vaksinering kan ha ført til mer alvorlige utfall og dødsfall blant eldre, svake pasienter», skriver den amerikanske nyhetskanalen.

Ikke bekymret

Fox News skriver at Pfizer har vært i kontakt med norske myndigheter, men at de ikke er bekymret for dødsfallene.

«Pfizer og BioNTech er kjent med rapporterte dødsfall etter administrering av BNT162b2. Vi jobber med Legemiddelverket (NOMA) for å samle all relevant informasjon. Norske myndigheter har prioritert vaksinering av beboere på sykehjem, hvorav de fleste er veldig eldre med underliggende medisinske tilstander og noen som er dødssyke», uttalte Pfizer i en epost til Fox News.

