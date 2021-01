annonse

Det norske alpinlandslaget har fått nok en alvorlig kneskade. Aleksander Aamodt Kilde røk korsbåndet i høyre kne etter et fall på trening.

Kilde forteller selv om skadeomfanget til TV 2:

– Det var som fryktet. Korsbåndet har gått i høyre kne. Det kjennes tungt ut akkurat nå, men jeg kommer til å komme over det.

Det var den østerrikske TV-kanalen ORF som først rapporterte om Kildes fall og at det var risiko for at han hadde pådratt seg en alvorlig skade.

Kilde trente i østerrikske Hinterreit da ulykken skjedde.

Alpinlandslaget er allerede hardt rammet av skader. I forrige uke pådro både Lucas Braathen og Atle Lie McGrath seg kneskader i et storslalåmrenn i Adelboden. For alpinkometen Braathen er sesongen over.

