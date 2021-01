annonse

Den venstreradikale gruppen Antifa planlegger store opptøyer når Joe Biden blir innsatt som president den 20.januar.

Truslene er blitt spredt på sosiale medier med hashtaggen #J20.

– Om en uke blir Joe Biden innviet som den 46. presidenten av USA. Måtte han bli den siste, skriver Youth Liberation Front på Twitter. Gruppen tilhører Antifa.

I trusselen som er lagt ut på blant annet Twitter står det på en tegning «Fuck Joe Biden og ingen fred for politiet». I tegningen står også Kongressbygningen i fyr og flammer.

"One week from today, Joe Biden will be inaugurated as the 46th President of the United States. May he be the last. 🏴"

Portland #antifa group Youth Liberation Front is planning J20 activities. As throughout 2020, they organize riots openly on Twitter. https://t.co/1mmNbfF1qA pic.twitter.com/Hlp2clISsU

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 15, 2021