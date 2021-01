annonse

FBIs arrestasjon av BLM-aktivist John Sullivan har fått mye oppmerksomhet i USA. FBI uttalte fredag at de har siktet Sullivan og at de har flere videobevis der 26-åringen hisser opp Trump-supportere i forbindelse med stormingen av Kongressen i forrige uke. Men nå er han løslatt fra varetekt av en dommer .

Dommeren i Utah mente påtalemyndigheten ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å holde ham fengslet og han ble løslatt uten kausjon, skriver Fox News.

Han er imidlertid pålagt restriksjoner av retten. Han må blant annet holde seg hjemme og gi fra seg passet. Han får ikke bruke sosiale medier og blir overvåket.

UPDATE: John Sullivan to be released from jail @fox13 Sullivan is ordered by the court to:

-be detained at home

-surrender passport

-no longer use social media (before pre-trial)

-Stop working at his business @insurgenceusa

-Have computer and internet activities monitored https://t.co/NB3sL07Ovy — Erin Cox (@erincoxnews) January 16, 2021

FBIs etterforskning fortsetter.

– Vi må brenne ned hele dritten, skal Sullivan ha sagt mens han filmet inne i Kongressbygningen.

"We gotta… we gotta burn this. We gotta get this shit burn[t]" – John Sullivan, Antifa Presshttps://t.co/Sz77u6S7gj https://t.co/uy0VQS2a9o pic.twitter.com/NgdJTLLVAt — 𝕲. 𝕶. 𝕮𝖍𝖊𝖘𝖙𝖊𝖗𝖕𝖔𝖘𝖙𝖎𝖓𝖌-𝕰𝖑𝖊𝖈𝖙 (@graphiccons) January 12, 2021

Sullivan ble intervjuet av norske TV 2 i forrige uke der han hevdet at han var «nøytral» under stormingen. I intervjuet sa han også at han er en «stor motstander av Donald Trump».

Da Resett refererte til amerikanske medier i forrige uke om at venstreekstreme hadde vært involvert i stormingen, ble nettavisen stemplet som «fake news» av Rødt-politiker Mimír Kristjánsson. NRK kalte det en «konspirasjonsteori».

– Ledet stormingen

Men da Sullivan ble arrestert av FBI fredag, var norske medier stille. Kun Resett har skrevet om arrestasjonen som også ble toppsak i den største nyhetskanalen i USA, Fox News.

Nå er det kommet mer informasjon fra amerikanske medier rundt Sullivans arrestasjon. Nyhetskanalen Fox 13 har intervjuet broren til Black Lives Matter-aktivist John Sullivan som sier at han var den som tipset FBI om brorens rolle under stormingen.

– James Sullivan sier at broren ikke bare var involvert i stormingen, men at han på en måte var lederen, sa Fox 13s reporter. Se video av reportasjen under.

BREAKING: Brother of John Sullivan, the man arrested for storming Capitol said: “He believes his brother was not only involved in the Riots at the Capitol, but somehow in charge.” #JohnSullivan #antifa #cnn @jaketapper pic.twitter.com/3qSjKKQ9eu — Story still developing… (@ppv_tahoe) January 15, 2021

Flere videoer av Sullivan har sirkulert på sosiale medier etter FBIs arrestasjon fredag.

I videoene skal 26-åringen ha hisset opp Trump-supportere inne i Kongressbygningen.

– Vi oppnådde faen meg dette! Vi gjorde dette sammen! Fy faen så bra! Vi er alle en del av denne historien, skal Sullivan ha sagt ifølge Fox News.

Sullivan la også ut et bilde på sosiale medier med Trump-caps, og skrev at han drev med «kontraetterretning» samme dag som Kongressen ble stormet.

Here is anarchist John Sullivan bragging about wearing a MAGA hat to infiltrate Trump supporters pic.twitter.com/2g14Je6tmQ — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 14, 2021

