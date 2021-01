annonse

Hvorfor har NRK blitt kritisert så hardt for å invitere Resett og Helge Lurås?

Da Trump skulle debatteres etter stormingen av Kongressen, ble undertegnede invitert til NRK Debatten. Det falt mange tungt for brystet og NRK fikk mye kritikk. Ja, programleder Fredrik Solvang omtalte det som en «nokså intens mobb» som gjorde at han slettet Twitter-kontoen sin. Det er nyhetsredaktør Knut Magnus Berge som har forsvart invitasjonen av meg overfor de mediene som har spurt. I BT skriver han.

«Vi kunne latt eksperter og andre diskuterer Resetts rolle, eller vi kunne konfrontere dem direkte. Vi valgte det siste og vi satte Helge Lurås i debatt med Mimir Kristjansson, en skarpskodd debattant på norsk venstreside. Det er selvsagt helt legitimt å mene at det var feil av oss.»

Det man kan legge merke til her er at Berge vektlegger at Resett skulle «konfronteres» med vår rolle. Han tar meg ikke på noe punkt i forsvar som en debattant som er verdt superlativer. Det gjør han imidlertid med Mimir Kristjansson, som han omtaler som en «skarpskodd debattant». At Kristjansson representerer Rødt, et parti som inntil nylig omtalte seg som kommunistisk og har utspring i partier som var for væpnet revolusjon, ser ikke ut til å være kontroversielt eller noe som må konfronteres.

Berge mener det er legitimt å mene at det var feil å invitere meg. Det er temmelig feigt. Jeg har hatt hundrevis av opptredener på NRK før jeg ble Resett-redaktør, og norsk offentlighet overlevde vel også den erfaringen.

Jeg tviler ikke på at mange faktisk reagerte da de hørte at jeg var invitert til NRK Debatten. På Twitter omtalte en tidligere Frp-er meg som en «uetterrettelig rasist». På Dagbladet ble jeg omtalt som et «troll». I BT slapp de til en fylkesleder i AUF som omtalte Resett som det «løgnaktige hat-maskineriet». Han mente videre at vi spredde «konspirasjonsteorier, normalisere «antidemokratiske og fascistiske tankesett» og nørte opp under «livsfarlige ideer og holdninger».

I en lederartikkel i Synste Møre ble også min deltakelse fordømt og Resett ble omtalt i lite fordelaktige ordelag som en «blogg». Det ble samtidig påstått at Resett fikk statsstøtte på over en million kroner, noe lederen mente burde opphøre. En Resett-leser tipset meg, så jeg ringte sjefredaktør Fredrik Bakke i Synste Møre.

Han mente han «hadde hørt» at vi fikk statsstøtte, men måtte innrømme at han ikke hadde sjekket. Det viste seg at han tok oss for å være HRS. Jeg spurte om han leste Resett ofte, og det måtte han innrømme at han ikke gjorde. Likevel hadde han sterke meninger om oss og mente vi ikke var en nettavis, men en blogg.

Jeg trekker frem redaktør Bakke fordi hans jobb er å sjekke fakta. Når han sprer slike ubegrunnede fordommer, hva kan man ikke da forvente av leserne? Og det skjer nesten hver gang Resett er i medienes oppmerksomhet at man slipper til kritikere med de mest fantastiske forestillinger om hva vi er. Det er gjerne folk langt ute på venstresiden, regelrette aktivister eller endog kjente Twitter-mobbere a la det kaliberet som gikk etter Solvang.

Og de slipper til i alle de store norske mediene og får på den måten etablere en falsk sannhet om Resett. Og fordi folk dermed både skremmes bort fra å lese Resett og fordi NRK, VG, Dagbladet osv. har millioner av lesere, er det disse karakteristikkene av Resett og meg som blir stående.

En av kritikkene som oftest anføres mot Resett er kommentarfeltet. AUF-lederen Endre Toft skrev eksempelvis i BT at man i kommentarfeltet til Resett «finner store krefter som ønsker å fysisk fjerne medmennesker fra Europa og Norge. Krefter som mener at muslimer eller personer med mørkere hud er mindre verdt og at liberale politikere og pressefolk bør henrettes.»

Faktum er at undertegnede, som er ansvarlig redaktør i Resett, har en kjæreste fra Somalia. Shurika Hansen er selv en prominent samfunnsdebattant, hun har mørk hud og jobber også i Resett. Og leserne på Resett og de som er i kommentarfeltet vet godt om dette forholdet. Mener de at Shurika er mindre verdt og synes de det er horribelt at redaktøren i Resett er sammen med en afrikaner?

Tvert imot. De applauderer det. For dem er Shurika Hansen en modig feminist, et individ som tør si det hun mener om æreskultur og sosial kontroll, og de bryr seg ikke om hun har mørk hudfarge. Det samme kommentarfeltet er også godt kjent med at vi har en ansatt kommentator og journalist som er åpent transseksuell.

Når NRK nå har fått kritikk for å invitere meg til Debatten, så har de og de andre mainstream medier sin del av skylden. De har sluppet til folk som har fått spre sine fordommer om Resett, og de har ikke løftet en finger for å korrigere disse feiloppfatningene. Dermed blir seerne også rasende når de ser en fæl rasist som meg på skjermen. For det har man jo lest i mediene at Resett, våre lesere og jeg er.

Om ikke det kvalifiserer som falske nyheter spredd med vitende og vilje av norske mediefolk, så vet ikke jeg.

Innlegget ble sendt til NRK Ytring fredag 15. januar. Men NRK ville ikke ville ta det inn. Saken er omtalt her.

