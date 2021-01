annonse

Olav Elgvin er forsker ved FAFO og skribent i Klassekampen. Han har tidligere tatt til orde for å gjenreise multikulturalismen. Nå vil han ta i bruk (enda mer) moralisme i klimakampen.

Elgvins spesiale som forsker er innvandring og islam. Men har er også aktivist.

Han er også bekymret for klimaendringer og at man ikke gjør nok. Til tross for milliarder i subsidier til elbiler, grønne fond og karbonfangst føler Elgvin at det eksisterer et karbonindustrielt kompleks i Norge, et begrep han har lånt fra SV-er og samfunnsforsker (og USA-ekspert Ketil Raknes).

«I Norge ønsker omtrent alle de økonomisk mektige aktørene å videreføre og forsterke de karbonintensive sidene av økonomien. Kapitaleierne ønsker det, representert ved NHO. Så langt har også LO kjempet for det samme, fordi den industritunge delen av fagbevegelsen har vunnet frem med sitt syn. Vi som ønsker en radikal klimapolitikk, derimot? Vi har ingen økonomiske muskler vi kan flekse med for å få gjennom våre krav,» klager han i Klassekampen lørdag.

Utfra den oppfatningen at økonomiske og politiske krefter vil motarveide klimakampen, har Elgvin sett til kampanjer som historisk har lykkes. Han nevner kampen mot slaveriet som den viktigste hvor de som er mot det gode skal måtte skamme seg.

«For egen del har dette fått meg til å se nytt på klimakampen. Jeg har blitt styrket i min tro på at klimakampen må ha en grunntone som er moralsk og alarmistisk, og der det personlige eksempelet står sentralt,» skriver han.

Elgvin forteller at han selv allerede i mange år har tatt de personlige konsekvensene av sine miljøpolitiske overbevisninger. han sluttet å spise kjøtt for 20 år siden. Han valgte tidlig å ikke ha bil. Og for noen år siden bestemte han seg også for å slutte å fly.

Men han gjorde dette offeret uten å skryte, uten å bry andre med det: Han ville ikke «fremstå som noen moralsk besserwisser, liksom.»

Men ikke lenger. Nå skal FAFO-forsker Elgvin bli moralist.

«Nå velger jegi økende grad å bry andre med disse valgene. Vi bør snakke om at det er moralsk galt å støtte oljeindustrien. Vi bør rope alarmistisk om at livsgrunnlaget vårt holder på å kollapse. Vi bør mane til personlig ansvar. Kunne abolisjonistene stoppe slavehandelen, kan vi vinne klimakampen. Kanskje er det på tide å bli moralist,» skriver han.

Resett lover å følge Elgvins viderer refleksjoner i Klassekampens spalter.

