Fire av de fem savnede etter hyttebrannen i Andøy, er barn under 16 år, opplyser politiet i en pressemelding, ifølge NTB:

– Dette er en svært tragisk hendelse. Vi frykter at de fem ikke har klart å ta seg ut av hytta, og at de kan være omkommet i brannen, sier leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen.

Politiet bekrefter også at det skal ha befunnet seg seks mennesker på hytta som brant. Den sjette personen kom seg ut og fikk varslet nødetatene.

Etterforskning

Politiet opplyse også at det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

– Politiet har opprettet sak og iverksatt etterforskning, men det er ingenting som per nå tilsier at det skal dreie seg om noe annet enn en tragisk ulykke, sier Hagen og la til:

– Dette er et lite lokalsamfunn og alle er preget av en slik forferdelig hendelse.

Ingen funn ennå

Da nødetatene kom til stedet, var hytta brent til grunne. I tillegg til mannskaper på bakken, ble det iverksatt søk fra luften, men i 13-tiden var det ennå ikke gjort noen funn.

Politiet har bedt om og fått bistand fra Kripos i etterforskningen, som er på vei fra Bodø og Oslo. Sivilforsvaret er allerede på plass.

Arbeidet på branntomten vil starte opp så snart den er tilstrekkelig kjølt ned, som trolig vil skje i løpet av ettermiddagen.