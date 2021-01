annonse

annonse

Kaller den opprinnelige etterforskningen «en av de mest inkompetente og korrupte etterforskningene i historien til FBI og Justisdepartementet.»

Fox News melder at den innflytelsesrik republikanske senatoren Lindsey Graham fredag offentliggjorde en rekke tilleggsdokumenter og transkripsjoner relatert til justiskomitéens etterforskning av opprinnelsen og ettervirkningen av etterforskningen rundt den påståtte sammensvergelsen mellom Trump og Russland i 2016.

Den første etterforskningen – som undersøkte om hvorvidt medlemmer av president Trumps presidentkampanje i 2016 hadde samarbeidet med russerne for å påvirke valget – ble kalt «Crossfire Hurricane». Graham har offentliggjort flere intervjuer med embetspersoner fra FBI og Justisdepartementet, som ble gjennomført av Senatets justiskomité mellom 3. mars og 29. oktober i fjor.

annonse

– Jeg anser Crossfire Hurricane-etterforskningen som en massiv systemsvikt av de øverste lederne, men den er ikke representativ for de dedikerte, hardtarbeidende patriotene som beskytter nasjonen vår hver dag i FBI og Justisdepartementet, sa Graham i en uttalelse fredag.

Han la til at komitéen hadde offentliggjort «så mye materiale som mulig», men bemerket også at «noe hemmeligstemplet materiale fremdeles hadde blitt holdt tilbake.»

– Inkompetent og korrupt

annonse

Graham kalte deretter Crossfire Hurricane for «en av de mest inkompetente og korrupte etterforskningene i FBI og Justisdepartementets historie», men la likevel til at han «satte pris på alle de som hadde deltatt i høringene og deres åpenhet», som han mente «hadde vist oss [amerikanske lovgivere] en vei for å kunne reformere systemet.»

– FISA-domstolen ble løyet for. Informasjon som beviste uskylden til dem som var under etterforskning ble holdt tilbake. Etterforskerne, med noen bemerkelsesverdige unntak, var utrolig partiske og brukte rettshåndhevelsesmyndigheter til politiske formål, sa Graham og la til:

– De som ble etterforsket fikk livene sinne snudd opp ned. Det er mitt håp at fremtidige kontraspionasjeetterforskninger vil se annerledes ut og at dette aldri skjer i USA igjen.

Artikkelen fortsetter

Inhabil eller kriminell

annonse

Graham slaktet deretter ledelsen til FBI under tidligere sjef James Comey og tidligere nestsjef Andrew McCabe, og anklaget de høytstående embetsmennene for enten å «være grovt inhabile» eller for å «bevisst tillate enorme ugjerninger.»

– De rettet blinde øye mot enhver annen forklaring enn at Trump-kampanjen hadde sammensverget med utenlandske makter. Ved hver korsvei i FBIs og Justisdepartementets etterforskning var det overflod av informasjon som beviste deres uskyld, sa han.

Graham rettet også sterk kritikk mot FISA-domstolen, som utstedte overvåkningstillatelsen mot Trumps tidligere valgkampanjeassistent Carter Page. Graham kalte denne beslutningen «en parodi» og bemerket at de tidligere embetspersonene fra Justisdepartementet som signerte denne tillatelsen senere har erkjent at «de ikke ville ha signert den, hvis de visste hva de vet nå».

– Etterforskningen ble presset frem når den egentlig burde ha vært stoppet, og den eneste logiske forklaringen er at etterforskerne ønsket et gitt utfall på grunn av deres partiskhet, sa Graham om personene bak Crossfire Hurricane-etterforskningen.

Reformer

Graham sa videre at han ville fortsette å forfølge reformer av kontraspionasjeetterforskninger og hva som skal til for å oppnå overvåkningstillatelser i FISA-domstolen. Han oppfordret også nåværende FBI-direktør Christopher Wray til å «fortsette reformene som han hadde startet.»

– Jeg håper at mine demokratiske og republikanske kolleger kan finne et felles standpunkt i disse spørsmålene, sa han og la til:

– Det er vanskelig å tro at noe som Crossfire Hurricane kan ha skjedd i USA. Poenget er at vi fremover må ha mer kontroll og balanse når det gjelder politiske etterforskninger. Vi må ha mer meningsfulle kontrollmekanismer med tanke på søknader om overvåkningstillatelser, og vi må gjenopprette tilliten til det amerikanske folket til dette systemet.

Pågående etterforskning

Spesialrådgiver John Durham – utnevnt av USAs tidligere justisministeren Bill Barr – vil fortsette sin eksaminasjon rundt opprinnelsen til etterforskningen om den påståtte sammensvergelsen mellom Trump og Russland etter at Joe Biden tiltrer som USAs 46. president 20. januar.

Durham ble utnevnt av Barr i fjor – kort tid etter at spesialrådgiver Robert Mueller fullførte sin årelange etterforskning om den påståtte sammensvergelsen mellom Trumps presidentkampanje og Kreml for å påvirke presidentvalget i 2016.

Muellers etterforskning klarte ikke å fremlegge noen bevis for kriminell konspirasjon eller koordinering mellom Trump-kampanjen og russiske agenter under valgkampen.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474