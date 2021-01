annonse

Donald Trump får uventet støtte fra Mexicos venstreorienterte president, Andrés Manuel López Obrador, etter å ha blitt utestengt fra flere sosiale medier.

Obrador var krystallklar i sin fordømming av den økende sensureringen av alternativer medier på sosiale nettverk under en pressekonferanse 8. januar, da han svarte på følgende spørsmål fra en journalist:

– Hva tenker du om at det er en info-demia (mangel på informasjon) og at alternative kommunikatorer blir overvåket og sensurert av Big Tech?

– Angrep på frihet

Obrador var klinkende klar på at utviklingen med stadig mer sensur truer fri flyt av informasjon i frie åpne samfunn:

– Det de gjorde for noen dager siden i USA er bekymringsverdig. Det er et jærtegn på at private selskaper kan bestemme seg for å tvinge folk til taushet, å sensurere dem. Det er et angrep på frihet, sa han.

– Ny Hellig inkvisisjon

Obrador dro deretter like hyggelige paralleller til en gammel notorisk organisasjon – Den spanske inkvisisjonen (1478-1834) – som kun godtok sin egen versjon av sannheten, og tilintetgjorde folk som flagget en alternativ virkelighet.

– Så la oss ikke skape en verdensregjering med makten til å kontrollere sosiale nettverk. En verdensomspennende mediemakt og en sensurdomstol – som Den hellige inkvisisjonen, men for å forme den offentlige debatten, og det er veldig seriøst. Selvsagt må vi tenke på andre muligheter, på andre alternativer, argumenterte han.

– Vendepunkt

Obrador rettet deretter fokuset mot Facebook og Mark Zuckerberg, og tok såkalte alternative medier i forsvar:

– Jeg tror at det som skjedde for noen dager siden kommer til å bli et vendepunkt for sosiale medier. Da jeg leste rettferdiggjøringsbrevet til eieren av Facebook, kom jeg frem til at det var veldig mye maktarroganse da han snakket om deres regler. Hva skjedde med frihet og retten til fri informasjon? Og rollen til lovlig og legitime konstituerte autoriteter?, spurte retorisk han før kom med følgende anmodning:

– Vi burde fortsette å skape alternativ media, slik at de alltid vil ha muligheten til å informere folket. Å garantere retten til fri informasjon.

Felles front

Senere på pressekonferansen, sa Obrador at administrasjonen hans ville kontakte andre regjeringer for å komme frem til et felles standpunkt om saken, og at han ville ta det opp på det neste internasjonale G20-toppmøtet.

– Jeg kan fortelle deg at på det neste G20-møtet, skal jeg komme med et forslag om denne saken. Ja, sosiale medier bør ikke brukes til å mane til vold og lignende, men dette kan ikke brukes som påskudd for å oppheve ytringsfriheten, sa han.

