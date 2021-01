annonse

USAs store våpenlobbyorganisasjon National Rifle Association (NRA) begjærer seg konkurs og varsler flytting til Texas.

Kunngjøringen om at NRA har søkt konkursbeskyttelse i en domstol i Dallas, ble lagt ut på organisasjonens hjemmeside fredag.

For noen måneder siden ble organisasjonen anmeldt av delstaten New York for å ha brukt titalls millioner dollar ulovlig på luksusliv for ledelsen og andre tvilsomme utgifter.

NRA er med sine 5 millioner medlemmer USAs sterkeste lobbyorganisasjon mot alle typer begrensninger på retten til å ha våpen.

