Det er flere som reagerer etter at NRK nektet å ta inn et tilsvar av Resett-redaktør Helge Lurås.

«Vi har bestemt oss for å takke nei da vi har prioritert andre tekster,» var svaret Lurås fikk.

NRK hadde hele uken blitt utsatt for kritikk for at Lurås var invitert til NRK Debatten. NRK forsvarte aldri Lurås i andre medier, men uttrykte tvert imot at de hadde «forståelse» for kritikken.

På flere oppfolgingsspørsmål fra Resett om hvorfor kronikken ble refusert, ville ikke NRK svare.

– Vi viser til de kommentarer vi har gitt om at det var riktig å invitere Helge Lurås til Debatten denne gangen, gitt konteksten. Og har ikke noe legge til utover det, svarte Knut Magnus Berge, redaktør i NRK-nyheter.

Men flere lesere har reagert på NRKs avslag og har tatt kontakt med statskanalen. Et av svarene gjengis for kuriositetens skyld her.

Leseren hadde skrevet følgende i sin klage til NRK:

«Pinlig, patetisk, feigt og den ekle lukten av manifest sensur å ikke la Helge Lurås komme til orde og forsvare seg direkte mot anklager fra det politiske spekteret. Han er en borger av Norge som aldri har oppfordret til vold»

Det er en informasjonskonsulent i NRKs publikumservice som kaller seg «Hans-Marius» som svarer tilbake. Det er ukjent om svaret er klarert med redaksjonelt ansvarlige i NRK,

NRK har naturligvis rett til å gjøre våre redaksjonelle vurderinger. NRK har ingen publiseringsplikt her, og det er ingen som på noen som helst måte lider under fraværet av hans kronikk på nrk.no. Helge Lurås har sin egen plattform og all mulighet til å nå ut med sitt budskap, slik han også fikk da han deltok i Debatten i forrige uke.

Hans-Marius

Informasjonskonsulent

NRK Publikumsservice

