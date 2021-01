annonse

Samuel Becketts berømte teaterstykke har for ettertiden blitt regnet som det absurde teaters gjennombrudd.

Kort sammendrag av handlingen – i stykket møter vi de to landstrykerne Vladimir og Estragon. De står ved siden av et tre og venter og venter – på en person ved navn Godot. Hvem Godot egentlig er, og hvorfor de venter på ham, får vi aldri ordentlig vite. Det er heller ikke vesentlig for stykket. Det viktige er samtalene mellom de to karakterene og ventingen i seg selv. Det finnes ingen utvikling i handlingen, ingen forløsende slutt. Godot kommer aldri, og Vladimir og Estragon blir der de er, selv om de mer og mer tviler på om det er noe mening i å fortsette å vente.

Av og til føles tilværelsen som om vi i Resett er med i en moderne oppsetning av dette teaterstykket. Et medlem av redaktørforeningen, Harald Klungtveit, kommenterer redaktør Helge Lurås’ opptreden på NRK med å skrive følgende på Twitter: «[D]e rasistiske og anti-demokratiske økosystemene på nettet krever langvarig research, konfrontasjon og grundig bearbeidede artikler/innslag. […]»

Personer som Klungtveit og Rødt-politiker Sofia Rana er blant dem som bidrar til at vi fortsatt venter på Godot. Rana, i likhet med flere venstreradikale, har omtalt Resett som høyreradikale.

– Man kan gjerne argumentere for at det er viktig for den offentlige debatten eller av ulike prinsipielle årsaker å tilby plattformer og scener til høyreekstreme eller høyrereaksjonære bevegelser og organisasjoner, skriver hun. Hun skriver videre at NRK «insisterer på å normalisere ytre høyes tankegods ved å gi dem en plattform».

Like siden Resett ble etablert, har vi fått høre at vi er rasister, antidemokratiske, nasjonalister, trumpotanger, kloakkrotter og mye annet. Like lenge har vi ventet på nettopp det Klungtveit etterlyser, noen som etter en langvarig research kommer med artikler eller innslag der våre meninger blir analysert, gjennomgått, avkledd og tilbakevist. Et eller annet som gjør at selv vi i Resett-redaksjonen evner å forstå at jo, vi er nettopp det vi blir beskyldt for å være. Heldigvis er det noen små forskjeller mellom oss i Resett-redaksjonen og de to landstrykerne Vladimir og Estragon; vi har ikke ventet helt forgjeves. Tross alt gjorde to professorer og en førsteamanuensis et stykke forskning om Resett som ble gjengitt i Klassekampen. De fant ingen brudd på pressens etiske regelverk og uttalte «Vi har gått gjennom samtlige saker, og finner ingen som synes å være klare brudd på VVP». Så da fikk vi i alle fall bekreftet det.

Snakk med oss og ikke bare om oss

Sammen med Klungtveit venter vi fortsatt på den store konfrontasjonen, fortrinnsvis fra noen som tør å snakke til oss og med oss – og som ikke nøyer seg med å snakke om oss. Særlig om vedkommende skulle ha noen gode og overbevisende argumenter. Vedkommende vil fortjene blomster. Men samtidig forstår vi Klungtveits bekymring når han skriver «Å invitere disse folkene til direktesendte «dueller» er ren PR for dem, hver gang.» Direktesendinger umuliggjør sensur, venstresidens stadig mer viktige våpen.

De vi har møtt i løpet av vår til nå forgjeves venting på Godot har ett viktig fellestrekk. De har lånt øre til politikeren som noterte en beskjed til seg selv i margen på manuskriptet sitt: «Svakt argument, hev stemmen.» Og de skriver med store bokstaver. Likevel gjør vi som de to landstrykerne – fortsatt. Selv om vi – som dem – mer og mer tviler på om det er noe mening i å fortsette å vente.

