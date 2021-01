annonse

annonse

Nå renner det virkelig over for sosialistene i deres iver etter å demonisere: Klare og gode røster i politikk og media som det norske folk og Norge først.

Det siste «offeret» for denne galskapen er den kunnskapsrike, dyktige, saklige og alltid rolige Helge Lurås. Han er som alle vet er Redaktør i Resett, som ikke mottar en eneste norsk krone i pressestøtte slik sosialistiske medier gjør. Pressestøtten var i 2019 på langt over over 300 millioner norske skattekroner.

Les også: Maria Høili: – Sofia Rana er ute etter rampelys som politiker

annonse

Ikke bare tar og prøver Rødt-politiker Sofia Rana, et «såkalt» oppgjør med Fredrik Solvang og NRK som slapp til Helge Lurås i Debatten i forrige uke. Hun kaller og beskylder «realisten» Helge Lurås for å være rasist. Denne Rødt-politikeren er etter min klare mening ikke Norge verdig. Ja, hun må snarest vaske munnen sin og be Helge Lurås om unnskyldning.

Og videre så blir det store og viktige spørsmålet: Hva mener formann Bjørnar Moxnes, om slik demonisering av redaktør Helge Lurås? Moxnes som i sine politiske festtaler sier at han ønsker åpenhet og en fri debatt i Norge. Er dette bare «munnhell» og tomme ord som alltid fra kommunister og sosialister som aldri setter Norge først.

Eller hva mener du, formann Bjørnar Moxnes?

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474