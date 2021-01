annonse

Justisdepartement i USA har nå trukket tilbake påstanden om at inntrengerne hadde planer om å kidnappe og drepe folkevalgte.

Det er påtalemyndighetene i Arizona som har fjernet dette fra siktelsen mot Jacob Chansley. Mannen med horn og pels. Dette kom på bakgrunn av at statsadvokat Michael Sherwin i Washington DC sa at de ikke hadde direkte bevis for at inntrengerne hadde planer om bortføring og drap, skriver CNN.

Chansley ble fotografert inne i Kongressen i bar overkropp og pelslue med horn, og med et spyd med et amerikansk flagg. Han ble pågrepet fordi han er en fare for samfunnet.

