Wasila er en nyopprettet tankesmie for norsk islam. De mener det er en selvmotsigelse at en lager handlingsplanen mot muslimhat og samtidig gir 1,8 millioner kroner til HRS.

– HRS har gjennom mange år bidratt til nettopp å bygge opp under de fordommene mot og negative holdningene til muslimer som regjeringen ønsker å få bukt med gjennom handlingsplanen, skriver Fatima Almanea og Muniba Ahmad fra Wasila i Aftenposten, og hever at HRS er skadelig for planen:

– Statsstøtten til HRS bidrar dermed til å motvirke effekten av tiltakene. Det er derfor vanskelig å forstå støtten når regjeringen samtidig ønsker å bekjempe muslimhat.

De skriver at det også kommer stigmatiserende retorikk om muslimer fra maktpersoner, herunder regjeringens tidligere samarbeidspartnere. De hevder videre at dette bidrar til å bygge opp muslimfiendtlige holdninger i befolkningen.

Representantene fra den nyopprettet tankesmie for norsk islam vedgår at handlingsplanen er et skritt i riktig retning. Men de understreker at så lenge Frp og HRS eksisterer, kan det sette spørsmålstegn ved handlingsplanens legitimitet og effektivitet. En må forebygge antipatier mot muslimer for å bekjempe muslimhat.

De hevder at handlingsplanen står i fare for å fremstå som en avledende manøver fra regjeringens side istedenfor et genuint bidrag til kampen mot muslimhat.

