Anthony Scaramucci, som jobbet som kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus i litt over en uke i juli 2017 før han fikk sparken, er med sin tidligere sjef.

Scaramucci kom med den voldsomme kritikken under et intervju torsdag på CNNs «Anderson Cooper 360», hvor han blant annet sa at «president Donald Trump er den [største amerikanske] innenlandske terroristen i det 21. århundre.»

Scaramucci sammenlignet deretter Trump med den beryktede amerikanske terroristen Timothy McVeigh, også kjent som Oklahoma City-bomberen:

– Jeg tror advokater, legitime advokater forteller Trump at han har store problemer. Han manet frem opptøyer. Han manet frem et opprør. Mens Timothy McVeigh var den største innenlandske terroristen i det 20. århundret, er Trump uten tvil den største i det 21. århundret, sa han.

– Tror du at Trump vil bli sett på som en innenlandsk terrorist?, spurte programleder Anderson Cooper.

– Jeg tror at vi alle er i sjokk akkurat nå over det som skjedde fordi han er USAs president, og vi prøver alltid å normalisere presidentskapet. Du og jeg, resten av verden, har fortsatt en respektert oppfatning av presidentskapet. Så man reagerer på det slik: «Wow, vi kan ikke ha en president som er en innenlandsk terrorist,» svarte Scaramucci og la til:

– Men 50 år fra nå vil en presidenthistoriker se på denne situasjonen og si: «Herregud, han aksepterte ikke valget, han signaliserte før valget at han ikke ville gjøre det, og han manet frem et opprør hvor folk kom til kongressbygningen og skrek etter visepresidentens død.» Så du må gå tilbake, Anderson, og se på det objektivt og se på det fra 2071, ikke 2021. Ja, jeg tror han vil bli kjent i historien som en som manet frem innenlandsk terrorisme.

– Tror du at han vil bli holdt ansvarlig, enten i Senatet eller senere?, skjøt Cooper inn.

– Mitt personlige syn er at han må holdes ansvarlig. Han må dømmes i Senatet. Fyren burde virkelig gå i fengsel. Han er USAs president. Så vi kommer til å være forsiktige med det. Men de må gjøre dette veldig straffende for ham. Som speaker Pelosi sa, det er ingen som over loven, avsluttet Trumps tidligere kommunikasjonsdirektør.

