Tror våre politikere virkelig at det er en klimakrise når de overhodet ikke snakker om verdens verste forurensere (Kina eller India)?

Mye taler for at våre yrkespolitikere ikke kan tro på det de selv hevder om klimakrise! Hadde de gjort det, hadde de vært opptatt av Kina og India, som står for 90% (anslag) av verdens samlede forurensning. Men disse landene, og hva de gjør (bryr seg ikke om klima), er de altså ikke opptatt av. Derfor må det være andre incentiver bak det hysteriske nivået på den samfunnsøkonomiske ødeleggende «klimapolitikk», som vi som betaler regningen er vitne til!

Mange mener at «klimapolitikk» i realiteten er et politisk verktøy til bruk for dramatisk samfunnsendring i retning av en mer totalitær samfunnsorden! Dette skal gjennomføres ved å påføre den enkelte vanlige borger så mye kostnader at handlingslammelse inntrer( Les: bli et lett og lydig offer)!

Noen få utvalgte blir rike på veien, og våre yrkespolitikere har sin egen lønnsnemd hvor de kan øke (kompensere) sine lønninger i takt med nye avgifter de innfører – de tilhører nemlig samfunnets «elite» hvor de kan gå i smoking til mottagelser hos kongen, fredsprisutdelinger, eller til sjefen for Norges Bank`s festmiddager, med sine latterlige politisk-produserte medaljer og utmerkelser! I mange land er middelklassen i ferd med å forsvinne. Dette fenomenet vil vi også oppleve i Norge! De «Gule Vester» i Frankrike var et eksempel på dette – hardt arbeidende mennesker som ikke får hverdagen til å gå opp økonomisk på grunn av skatter og avgifter som i stor grad går til mange millioner mennesker som er med på en «Free Ride»! Frankrikes president kalte disse stakkars protestantene for «Pøbler» – I Norge kalles det «Sammensurium! Under ser du noen eksempler på hvorfor framtiden er alt annet enn lys med mindre vi finner en måte å stoppe galskapen på!

Strømprisen går i taket med fulle vannmagasiner – Hva blir prisen for norske forbrukere og norsk næringsliv når magasinene er kvartfulle? Ingen snakker om den nettopp ferdigstilte strømkabelen til Tyskland som driver vår egen strømpris i taket, alt som følge av en totalt mislykket Tysk energipolitikk! Ingen med plattform i sterkt stats-subsidiert media snakker om at offentlige milliard-subsidierte vindmøller for tiden ikke produserer strøm! Nei alle med «lisens til å mene noe», snakker om at det er rimelig at strømprisen blir høy «når det er så kaldt»! Samtidig snakker de samme menneskene i andre sammenhenger om at det er «global oppvarming»! Logisk» ikke sant? I går var strømprisen i Tyskland kr.3.78/KWT(en helt normal strømpris i EU) – over en 10 dobling av gjennomsnittlig strømpris i Norge vinteren 2020! Er du klar for slike priser på energi når du bor tett oppunder Nordpolen?

Dagens regjering innfører nå avgifter som vil «stjele» din frihet, gjøre deg økonomisk handlingslammet og kvele din hverdag slik du i dag kjenner den! Mange mener at ideen om et meningsløst «grønt skifte» og den nye «geniale» politisk korrekte vedtatte ideen om et nytt samfunn med statlig finansiering og subsidiering av nær sagt all innenlands industri og virksomhet, i løpet av en femårs periode vil føre nedleggelse av nærmere 1,5 millioner arbeidsplasser i Norge. Nå må du våkne opp og spørre deg selv om hvor du og din familie vil være i dette bildet i løpet av 3-7 år? Er du så «heldig» å ha jobb i en for tiden oljefinansiert offentlig forvaltning som er over dobbel så stor som nødvendig for et land med vårt innbyggertall? Da tror du kanskje at du er på den trygge siden? Tro om igjen! Ingen er trygge når statsfinansene uteblir! Ingen historikk viser noe annet!

Det er et uttalt politisk mål at norskprodusert strøm skal prises til EU nivå, og det eneste som finansierer vår offentlige forvaltning skal fases ut (oljen). Regjeringen foreslår nå i løpet av en kort periode å øke den meningsløse CO2 avgiften på fossilt drivstoff fra kr 500/tonn til kr 2000/tonn i løpet av 9 år! Hva betyr det for deg som forbruker? I dag er Co2 avgiften på ca kr 1,50/liter drivstoff. Denne skal altså økes til kr 6 pr liter! På toppen av dette kommer moms! Et priseksempel for Diesel vil da være Veibruksavgift kr 8 pluss Co2 avgift kr 6, pluss mineraloljeavgift kr 0,45, pluss grunnpris og fortjeneste til distributør kr 6! Til sammen blir dette en pumpepris (med dagens oljepris) inklusive moms på kr 25.50kr/liter! I tillegg skal du betale noen tusen i bompenger (i «verdens rikeste land») Er du klar for dette? Bruker du i tillegg 20 000 KWT i året til din bolig, så får du for strøm alene, en prislapp på kr 75 000 pluss nettleie (som også skal økes betydelig på grunn av mange EL biler) på kr 10 000 – 20 000! Har du EL bil, så kan du med nye strømpriser regne alt fra 15-25 000 kr på toppen. Da sitter du i verste fall med en strømregning inklusive moms på kr. 144 000kr/år (12 000/mnd)! Ikke ta for gitt at dette løser seg for deg ved tilsvarende lønnsjusteringer. Det frie markedet for arbeidskraft vil presse lønningene nedover i framtiden samtidig som Norge har vedtatt gjennom FN traktater vi må stille oss til disposisjon for migrering av mennesker med lav eller ingen utdannelse. 97% av disse kommer fra land hvor det trengs 70 ganger mindre energi for å gjennomføre et livsløp kontra hva som er behovet i Norge! Noe å tenke på når du blir fortalt at vi er i en «klimakrise» grunnet bruk av energi!

Når det kommer til luftfart, så er det et uttalt politisk mål at vanlige forbrukere skal fly vesentlig mindre, eller ikke det hele tatt. Det er kun «landets elite» som skal få lov til slikt. Dette ordnes blant annet ved å avgiftsbelegge den generelle luftfarten, slik at det ikke lenger er lønnsomt å drive med slikt! CO2 avgiften er betydelig i denne sammenhengen, men ikke tro den politiske avgifts-iveren stopper der! Du har nemlig mer i vente, blant annet en betydelig økning av passasjeravgiften! «Eliten og regjering» bruker privatfly(mye betalt av deg), så bortfall av flyruter er ikke et stort problem for dem.

Tro ikke at det blir noe bedre med AP, SV, MDG, V, KRF og Rødt om disse skulle finne sammen! Disse har den samme agenda som dagens regjering og den støttespiller. Det er partier der ute som vil stoppe galskapen. Disse er små. Hvis alle stemmer etter overbevisning istedenfor taktisk, så kan man kanskje komme noen vei?

