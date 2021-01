annonse

I en uttalelse ber Guatemalas president Alejandro Giammattei myndigheten i Honduras om å «stoppe masseutvandringen av landets innbyggere».

Soldater har stengt av en hovedvei i Chiquimula nær grensen til Honduras for å hindre at karavanen fortsetter nordover, skriver NTB.

På twitter bli det delt en video som viser at migrantene presset seg gjennom vakholdet på grensen til Guatemala.

Caravan from Honduras busting through Guatemala Border in route to the USApic.twitter.com/ZSdFqGLzxb

— Drew Hernandez (@DrewHLive) January 16, 2021