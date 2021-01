annonse

En majoritet av de spurte i en fersk undersøkelse utført av Respons mellom den 17. og 23. desember der 1.072 ble spurt mener det var riktig å sette ned avgifter på snus, sukker og alkohol.

Frp fikk før jul gjennomslag for å sette ned avgiftene på varer det handles mye av i Sverige. Rundt en av tre spurte mener det var feil å kutte avgiftene, mens omkring 45 prosent mener det var riktig, og nesten halvparten i denne gruppen mener avgiftene burde vært kuttet enda mer, skriver Aftenposten.

– Jeg er glad for at støtten er stor, både til avgiftskuttene vi fikk gjennomslag for, og forventninger til ytterligere avgiftskutt, sier Frp-leder Siv Jensen, som minner om at Frp er eneste parti på Stortinget som er opptatt av dette.

Det er langt flere enn Frps velgere som har en positiv holdning til at slike avgifter settes ned. I desember, da forliket om neste års budsjett ble inngått, hadde Frp i gjennomsnitt en oppslutning på 11 prosent ifølge Poll og polls.

– Lavere pris på varer som skader helsen, vil føre til svekket folkehelse, sier Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

