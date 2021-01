annonse

annonse

AP helt på bunn – hva er da mer naturlig enn en splittende lederstrid?

Ørnen i norsk politikk, det statsbærende Arbeiderpartiet. Fanen var by og land hand i hand, solidaritet og arbeid til alle. Men det begynner å bli lenge siden.

Nå ser det ut som det kan bli en holmgang mellom Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen. Eller høyre- og venstresiden i partiet. Det passer godt nå som Ap har plassert seg under tyve prosent på målingene, og det er stortingsvalg til høsten.

annonse

Det er ingen i ledelsen i dag som har arbeidsnever eller erfaring fra gulvet. Partileder Jonas Gahr Støre har fabrikkeierbakgrunn og er utdannet på et fransk eliteuniversitet. Partisekretær Kjersti Stenseng er født inn i Ap-dynastiet, hun er utdannet fra Universitet i Oslo og har ingen praktisk arbeidserfaring. Selv sier hun at det er viktigere å lytte enn å ha vært på gulvet.

LO har i alle år vært Ap bastion, men nå er det knapt 30 prosent at deres medlemmer som stemmer på Ap. Fellesforbundet er kritiske til at Stenseng ikke anser Aps fall til under 20 prosent som en krise. Hun hevder isteden at det et stort potensiale i velgere som sitter på gjerdet.

Les også: Stenseng: Det er viktigere at AP-politikere kan lytte, enn å ha vært på gulvet

annonse

Det er i medgang at samholdet er sterkest, da øyner folk muligheter. Men under en nedtur er det motsatt, da blir albuene spisse. Ap så sitt fall allerede valgnatten 2017. De trodde de skulle vinne og sjokket ble stort. Støre skulle bli statsminister, trodde han. Så fulgte heksejakten på nestleder Trond Giske. Støre hadde et halmstrå i ermet, om han fikk KrF over på sin side. Men det gikk som kjent ikke.

Er det noe Erna Solberg kan, så er det å holde på makten. Utover det er ikke hennes regjering noe spennende. Men Høyre har et solid grunnfjell av konservative velger, de er fornøyd med det de har og ønsker ikke forandringer. Arbeiderpartiet var engang et parti for arbeidere. Men nå er det lite arbeidere igjen. Fabrikkene er flyttet til Kina, og de som fremdeles jobber på gulvet føler nok at akademikerne i Ap ikke lytter så mye, selv om de sier så. Partiet er toppstyrt, og det bare de som har gått gradene fra ungdommen som kommer seg opp. Politikere uten praktisk erfaring.

Les også: Støre om nye bunnmålinger: – Det er veldig kjipt

De som ikke lenger føler seg hjemme ser seg etter noe annet, der står Vedum med sitt smil. Han kan love gull og grønne skoger. Senterpartiet er de som skal brette opp ermene for å rydde opp. De fremstår som garantien mot det grønne skiftet, de vil beholde bilen og fortsette med olje. På den andre siden står MDG, SV og Rødt, de frister arbeiderpartivelgere fra den tærende delen, slik som offentlig sektor, media og organisasjoner, ved å love dem stopp i olje og flere bomringer.

Les også: LO-veteran: Bytt ut Jonas med Raymond

Igjen står tåkefyrsten, sier han noe konkret lekker det ut på en av sidene. Den dårligste målingen Ap har hatt er rundt 17 prosent, det er under halvparten av Jaglands 36,9. Det blir spennende dette her, det er kun ni måneder til stortingsvalget. Greier Jonas å få Ap under ti prosent?

annonse

Men når ting ser ille ut, så pleier det å bli verre. Det ser ut til at luften har gått ut av Støre, han har ikke klart å snu skuta. Så kommer spørsmålet om kanskje partiet trenger en ny leder. Veteran Thorbjørn Berntsen foreslo da sin nevø Raymond Johansen. Men Raymond selv uttalte at det var uaktuelt. I kjølevannet av den utnevnelsen, skrev den gamle LO-pampen Yngve Hågensen et flammende innlegg for Støre. Men det var visst ikke Hågensen som hadde skrevet innlegget, det var Støres rådgiver, tidligere NRK-journalist Jarle Roheim Håkonsen.

Spørsmålet er hvem som lekket det til media, og ikke minst: Er Støres dager talte?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474