annonse

annonse

Coronavaksinerte kan måtte ta en tredje dose før året er omme, sier Folkehelseinstituttet (FHI).

Årsaken oppgis å være at det foreløpig er usikkert hvor lenge man er immun etter å ha fått to doser vaksine. FHI utelukker ikke at de som nå blir fullvaksinert, må ta en ny vaksine før året er omme for å opprettholde immuniteten, melder NTB

– Det er en situasjon vi er forberedt på. Det kan være slik at vi må gi en slags «booster-vaksine» etter noen måneder. Men det vet vi jo ikke akkurat nå. Vaksineprodusentene er også forberedt på det i tilfelle det er nødvendig, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NRK.

annonse

– Men usikkerheten gjør kanskje at mange velger å ikke ta vaksine?

– Vi tenker at man er immun en stund. Det er viktig at man nå tar vaksinen, særlig de som er utsatt for å få et alvorlig sykdomsforløp.

– Det er mye rundt disse vaksinene vi ennå ikke vet. Og den type kunnskap vil vi få først etter hvert som folk tar vaksinen, sier Bukholm.

annonse

Les også: 23 nordmenn har dødd etter å ha tatt corona-vaksinen – nå får saken internasjonal oppmerksomhet

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474