Hvis vi ikke godtar at vi kan være uenige, så lykkes vi aldri.

Jeg registrerer at det finnes mange myter og rare fordommer mot Resett. I sosiale medier har jeg sett påstander om alt fra at vi i redaksjonen har kommet med støtteerklæringer til SIAN i ett og alt og bekreftelser av Trumps påstander om valgfusk, til uttalt støtte til nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Ingenting av dette stemmer så klart.

Personlig vil jeg anse det som veldig belastende om disse tingene skulle feste seg ved meg og min arbeidsgiver. Både fordi det ikke er noe jeg ønsker å stå inne for, men også fordi det ikke er sant.

Noe av det som har vært sentralt for Resetts forretningsmodell har vært at vi er åpne for alle, eller i alle fall de aller fleste. Terskelen for å få et meningsinnlegg på trykk i Resett skal være så lav som mulig. Det betyr at det vil bli publisert meninger i Resett som jeg og andre i redaksjonen er dypt uenige i. Et eksempel er innlegg der Donald Trump stilles i et særdeles positivt lys, uten særlige motforestillinger. For oss har det vært viktig at slike ting kan komme frem, slik at folk kan ta stilling til det. Det må vi stå for. Men det representerer ikke oss. Eksterne meningsinnlegg er nettopp det.

Reellt mangfold

Resett er en mangfoldig arbeidsplass. Jeg vil tro at «mangfoldstettheten» er større her enn hos de aller fleste mediebedrifter. Shurika Hansen er ikke den eneste med ikke-vestlig bakgrunn vi har hatt som faste bidragsytere hos oss, og mange har fått med seg hva slags bakgrunn jeg kommer fra, på flere måter.

Også mener vi grunnleggende forskjellige ting. Det er så klart grenser for hvor tydelig disse uenighetene kommer frem offentlig, men vi er altså forskjellige personer. Jeg er kanskje den i redaksjonen som har gått lengst i å fordømme Trumps retorikk. Jeg har observert at blant de som har kritisert meg for dette, er det folk som helt åpent skriver i sosiale medier at de ser på Trump som en slags Messias eller frelser. Det er en utstrakt forestilling at Trump skal være en slags utvalgt, og det ser ut som en irrasjonell personkult. Bare dette skremmer meg bort.

Noen av oss Resett-ansatte går i Pride, mens andre ikke gjør det. Jeg, som kanskje har mest grunn til å gå i Pride, vil per dags dato ikke gjøre det. Noen mener kanskje at Erna Solberg er en helt forferdelig statsminister. Andre, deriblant jeg, vil være noe uenige i det.

Nyansene må frem

Og liksom vi ansatte er forskjellige, er også dere lesere ulike mennesker med ulike meninger og preferanser. Sånn er det med medier. Det er ikke sånn at det er meningen at alle som leser og arbeider i et medium skal være enige om alt mulig. Det er helt greit at vi er forskjellige, og jo mer det kommer frem, jo bedre er det.

Fordommene mot Resett sitter løst, og de stemmer ofte ikke overens med realitetene. Det tjener imidlertid Resett-kritikernes narrativ å snakke om oss som en uniform, homogen blokk med bombastiske mennesker som alle ser Trump som en gud, heier ukritisk på SIAN, og ikke tror menneskelige CO2-utslipp kan ha en effekt på jordens klima. Realiteten er betydelig mer nyansert enn som så, og det er vi nødt til å vise. Derfor kan ikke jeg alltid skreddersy tekster som de mest ivrige i kommentarfeltet omfavner. Vi må også vise hvordan vi reflekterer på egen hånd.

Hvis Resett er en useriøs aktør for konspirasjonsteorier og usaklige karakteristikker, så har vi mislyktes. Her skal det være åpent. Her skal det være lov å være uenig. Her må vi forholde oss til det vi faktisk vet, og ikke bare påstander fremmet på vilkårlige nettsider. Tendenser til noe annet, som vi dessverre nok har sett noe av, vil på sikt gjøre jobben uutholdelig.

