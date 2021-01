annonse

Lørdag ble en bevæpnet mann pågrepet ved en sikkerhetskontroll nær Kongressen.

Men myndighetene mener at det kan bli mer urolig søndag ettersom Trump-tilhengere i flere uker har planlagt protester mot Joe Biden og hans nye regjering denne dagen. I samtlige amerikanske delstater skal det være planlagt demonstrasjoner, skriver NTB.

Lørdag ble en mann pågrepet idet han forsøkte å ta seg inn i et område ved Kongressen i Washington D.C. som han ikke hadde akkreditering for og i bilen til 31-åringen fant politiet et håndvåpen og over 500 kuler, haglpatroner og pistolmagasiner, som han ikke skal ha hatt tillatelse til å ha med seg til Washington.

I Washington er sentrum allerede sperret av og flere tusen soldater utplassert for å hindre nye opptøyer fram mot innsettelsen.

