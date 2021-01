annonse

Google stengte ned den populære svenske YouTube kanalen Swebbtv rett før nyttår. Nå komer forklaringen.

Kanalen hadde publisert rundt 700 programmer siden 2015 og rundet nylig 65.000 abonnenter.

Mikael Willgert, SwebbTVs ansvarlige redaktør, kunngjorde på sitt nettsted at de «anket, men ble umiddelbart informert om at deres avgjørelse blir opprettholdt».

Google, som eier Youtube, hevder nå at Swebbtv brøt Googles regler om koronarapportering ved to anledninger. Det er SVT som skriver dette. I et program med tittelen «Er coronaen en iscenesatt krise?» blir coronaviruset beskrevet som ikke mye verre enn en vanlig årlig influensa, og det hevdes at statistikken var utformet for å skremme folk for å skape grobunn for vaksinene.

I et annet program hevder en innringer angivelig at corona er en «plandemi». Det er en forestilling om at viruset er en villet handling som handler om «å endre det økonomiske systemet fundamentalt, ta verdensherredømme og kontrollere menneskeheten. En av programlederne nikker enig og sier at det handler om å skape en verdensregjering,» skriver SVT.

– Det er viktig at folk får si hva de synes, og det er ganske åpenbart at tiltakene (tatt på grunn av korona) ikke er i forhold til faren. Dette er absolutt spørsmål som må diskuteres, sier Mikael Willgert, utgiver av Swebbtv, til SVT.

Google hevder angivelig også at Swebbtv har brutt reglene om hatretorikk i et program der asylsøkere fra Afghanistan blir beskrevet som «skjeggete barn».

Den alternative nettavisen Samhallsnytt kommenterer Googles begrunnelse slik:

«Det faktum at mange av asylsøkerne har vist seg å være falske med hensyn til alder og noen til og med hadde skjegg, har ikke blitt veid i Googles vurdering. Expressen har rapportert at 78 prosent av de debatterte afghanerne hadde skrevet sin alder ned av det svenske migrasjonsstyret, og at ikke en eneste hadde et gyldig ID-dokument da de søkte om asyl.»

Swebbtv er nå tilgjengelig på denne nettsiden.

