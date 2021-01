annonse

Norske medier gjør et kjempepoeng av at Trump nå skal stilles for riksrett for andre gang, og at det aldri før har skjedd. Har de allerede glemt at den forrige riksretten endte med et pinlig tap for demokratene, og avslørte for hele verden at deres korstog mot Trump mislyktes nok en gang?

Nå vet vi enda ikke hva dette andre forsøket på å få Trump dømt i riksrett vil resultere, men om det ender som forrige gang, kan vi nok en gang konkludere med at demokratenes endeløse forsøk på å frata Trump makten som USAs president, en stilling han ble valgt til av det amerikanske folk, har endt i fiasko. De vil nok en gang ha dummet seg ut for hele den politiske verden.

Alle vet at hverken demokratene eller USAs presse noensinne har akseptert valgresultatet av det amerikanske presidentvalget i 2016. De har systematisk motarbeidet og mistenkeliggjort Trump på alle tenkelige måter, og nå tar de altså igjen risikoen på å dumme seg ut. Jeg håper bare at de republikanske senatorene kjenner sin besøkelsestid og ikke opptrer som svikere nå når avgjørelsens time er kommet for å vise om de har mot til å stå ved sin president. Men menneskenaturen er dessverre svak, og det kan sikkert være fristende for enkelte republikanere å dolke Trump i ryggen, nå når det ser ut at hele medieverdenen er unison i sin fordømmelse av ham. Det krever ryggrad å stå rak i stormen.

For min egen del synes jeg det er høyst merkverdig at den amerikanske riksrett-ordningen overhode kan kalles en rett. Det gir assosiasjoner til at dette dreier seg om en domstol basert på juridiske rettsprinsipper og vurderinger. Den amerikanske riksrett-ordningen er så langt fra en objektiv rett basert på juridiske rettsprinsipper som man kan komme. Den fremstår som en ren politisk, farselignende prosess, der den tiltalte er fullstendig rettsløs. Trumps politiske motstandere står i prinsippet helt fritt til å avgjøre ved en avstemning om han bør dømmes, helt uten noen juridisk bevisføring. Det kan sammenlignes med om norske rettssaker avgjøres ved avstemning basert på rent subjektiv sympati eller antipati helt uten å måtte føre noen juridisk begrunnelse for at lover er brutt.

Så vidt det fremstilles i norske medier, blir en riksrettstiltale i USA avgjort helt uten medvirkning fra jurister, og helt uten ankemulighet. Man må nesten kunne si at den bryter med alle rettsprinsipper i et demokratisk samfunn. Politikerne kan dømme helt fritt ut fra hva de tror eller innbiller seg.

For ethvert politisk menneske fremstår hele denne riksrett-farsen som en ren hevnaksjon fra demokratenes side, og grunnlaget for riksrettssaken fremstår som så syltynn at Nancy Pelosi og hennes medspillere egentlig burde være flaue over sine nærmest latterlige påstander. At Trump skulle ha noen skyld for at de demonstrantene som han helt tydelig oppfordret til å opptre fredelig og respektere politiet, likevel, imot Trumps oppfordring, på eget initiativ brøt seg inn i kongressbygningen, fremstår som høyst spekulativt.

Og hvor i all verden er de nøytrale, juridiske vurderingene fra norske journalister og jurister i kommentarene til denne riksrett-tiltalen? Finnes det noe juridisk rettsgrunnlag for å legge ansvaret på politiske ledere for tilhengernes handlinger, når tilhengerne handler på tvers av det lederen har oppfordret til?

Hva om en ekstrem demokrat skyter Trump? Vil da Nancy Pelosi kunne stilles for retten og dømmes for medvirkning til mord fordi hun har oppildnet morderen med sine påstander om at Trump kanskje vil starte atomkrig, og at Trump er en farlig president? Det ville selvsagt aldri ha skjedd. Slike påstander ville neppe ha vært tilstrekkelig i en vanlig rettssak. Men i en riksrettssak stilles åpenbart ikke slike juridiske krav. Et to tredels flertall kan stemme for en riksrett-dom, på syltynt grunnlag, og så dømmes presidenten, kun basert på antipati.

Eller for å si som en Facebook-venn av meg skrev: Trump sier han er for fred, men kroppsspråket hans sier det motsatte, og derfor er han livsfarlig og må dømmes. Er det virkelig ikke flere som hører det fullstendige vanvittige i at en amerikansk demokrat kan påstå at han/hun er redd for at Trump vil starte en atomkrig siste uken av sin presidentperiode og derfor må han avsettes ved en riksrett-dom?

Men hvor er pressens refleksjoner og vurderinger av selve grunnlaget for å stille Trump for riksrett? Så godt som fraværende. Norske medier ser ut til å være hundre prosent tilhengere av demokratene, og noen mer objektiv refleksjon over selve det rettslige grunnlaget for riksrett-tiltalen blir vi ikke presentert for. Norske medier er dessuten særdeles lite prinsipielle i sine vurderinger av at Trump nå blir utelukket fra de fleste sosiale medier på livstid. «Om man vil skrive på en sosial plattform, må man selvsagt akseptere eierens regler», ser ut til å være flere avisers konklusjon, og så makter de ikke å se det lettvinte og prinsippløse i sin holdning.

Når man yter service til kunder ellers i samfunnet, så er man underlagt en streng lovgivning vedrørende hva slags plikter man har overfor kundene. Man kan ikke uten videre nekte kunder sine tjenester basert på eget forgodtbefinnende. Det bør være velkjent for norske medier, at svært mye av den offentlige samtalen foregår på sosiale medier, og det burde være en plikt for journalister å drøfte mer inngående hva slags lovverk slike plattformene bør være underlagt.

Det virker utrolig prinsippløst å kun hevde at dersom man ikke underlegger seg eierens regler, så må de ha full rett til å utestenge folk på livstid. Jeg tror neppe disse avisene, som for eksempel VG, der både politisk kommentator Hanne Skartveit og Anders Giæver støtter utestengelsen av Trump, hadde hatt et så lettvint forhold til utestengelser fra sosiale medier om det dreide seg om en politiker de selv sympatiserte med. Men når det gjelder Trump, er det åpenbart veldig lettvint å forholde seg til lovverket.

Det er svært skremmende å se i hvor liten grad norske medier våger å ta de mer prinsipielle debattene i forhold til hendelsene i USA. Er de virkelig så redde for å kunne komme til å si noe til fordel for den nærmest «spedalske» Donald Trump? Norske medier minner meg mer og mer om skoleklasser der en elev har blitt lovlig vilt for absolutt alle anklager og får skylden i enhver konflikt.

Joda, vi lærere sliter med slik primitiv flokkmentalitet hver dag. Umodne barn opptrer ofte svært stygt mot mobbeofre som alle misliker. Det skremmende er at vi ser nøyaktig de samme trekkene hos norske journalister. De opptrer i flokk, og når de har valgt seg ut Trump som syndebukk, er det fritt fram for alskens prinsippløsheter og ondskapsfullheter. I mine øyne ser vi en mobb i fri utfoldelse. Pressen innser ikke at selv den politiske lederen de hater over alle andre har krav på en rettferdig og anstendig behandling.

