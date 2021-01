annonse

Det gode hatet.

I en artikkel i Klassekampen skrives det: «Via utro tjenere i Det hvite hus har Klassekampen fått kloa i dagboka til Flotus [Melania Trump]. Her gjengir vi utdrag.»

Artikkelen er merket som kultur, men ikke som satire eller fiksjon på noe annet vis. Forfatter er Torgrim Eggen.

Og så starter det:

20. november 2020

Enda et par fryktelige dager. I det hele tatt har det meste stått på hodet her hjemme siden D «vant valget» (jeg er oppvokst i Jugoslavia, tross alt), og man gjør lurt i å holde avstand.

Han ser forferdelig sliten ut nå, sover knapt (tror det er dop involvert) og er generelt hysterisk og monoman. Men så er det dette at han stadig skal klå på meg, som om vi var nygifte, og hviske «Landslide, baby!» i øret på meg for å få meg i stemning. Jeg orker ikke at han tar i meg lenger. Fy pokker.

Så er det heldigvis en telefon fra Rudy Guiliani han er nødt til å ta.

Rudy er temmelig creepy. Må tilstå at jeg flirte da maskaraen i tinningene hans begynte å smelte under pressekonferansen i går. Det tok i hvert fall oppmerksomheten fra skrekkøgla Sidney Powell, som sa enda sprøere ting enn jeg hadde hørt rykter om. Skikkelig pute-tv. Hvor er det D finner slike folk? Hun er Q-anon, sier de.

Menn er så klumsete når de skal pynte seg for kameraene. Det tok meg fire år å overbevise D om at han brukte en foundation som var mange toner for rustrød, og dessuten bare kladdet den på. Jeg har mitt eget kosmetikkmerke og kan litt om sånt. Men lytter han? Jo, endelig gjør han det, etter at han «vant valget», og plutselig ser nesten normal ut på skjermen. Bare sånn at de giftige jævlene i fake news media skal kunne si at han er «askegrå», eller «ser falmet ut».

Og så kommer neste innslag i «dagboka» der uttrykk som «avskum», «den ufyselige og overvektige yngelen deres».

26. desember 2020

Siste jul i WH – og siste jul med denne familien, regner jeg med. Det skal bli deilig å slippe de bortskjemte D-ungene, avskummet de har giftet seg med og den ufyselige og overvektige yngelen deres.

For et år dette har vært! Covid-19, lockdown, børskrakk, George Floyd og BLM og antifa, hjemmekontor-moten, 350.000 døde, valgkampen, tapet (som kanskje ikke var et tap).

(…)

Og så uttrykket «slimøglene»

8. januar 2021

Nå har de sperret Twitter-kontoen til Donny. Det var jammen på tide. Han har spurt om å få låne min til å sende ut et par viktige bulletiner om sammensvergelsen mellom big tech og Demokratene, men jeg sier at jeg har tullet bort passordet.

Jeg tvitrer ikke så mye lenger, men jeg får varsler, og jeg begynner å bli dyktig lei av å våkne om morgenen og se hva slags sprø ting D har skrevet i løpet av natta. De er ikke så gjennomtenkte, alltid. Han har stavet navnet mitt feil to ganger.

Disse tingene i Kongressen onsdag vet jeg ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til. Det var ikke jeg som holdt den fordømte talen. Jeg var i WH med en fotograf som tok bilde av tepper for en fotobok vi pusler med. D var i partyteltet og så hele greia på tv sammen med Eric, Donald jr. og de andre slimøglene. Jeg var ikke der. Men så kontakter de meg og vil at jeg skal komme med en uttalelse om demokratiet og våre institusjoner og så videre. Tygger på den. Kanskje jeg skulle si noe?

Kommentar

Vi skulle gjerne gjengitt hele artikkelen, som er bak betalingsmur, men det er vel brudd på sitatretten. Derfor bare utdraget.

Klassekampen holder det liksom åpent om det Torgrim Eggen skriver reelt sett er fra en lekket dagbok eller ikke. Merkingen av det som fiksjon er ikke tydelig. Det er ikke godt å si hva Klassekampen egentlig vil at leserne deres skal tro. Hadde det ikke vært deilig om Melania faktisk tenker dette om den foraktelige Trump-familien?

Og så får KK-journalister og Torgrim Eggen frem det de egentlig mener om Trump og hans familie. De kan tillate seg å være hatefulle og bruke disse uttrykkene som «avskum», «slimøgler» og «ufyselige, overvektige yngel».

Det er så deilig å kunne hate noen i en pressestøttet avis, og så er det jo bare satire…

