USAs utenriksminister Mike Pompeo ber Verdens Helseorganisasjon (WHO) etterforske informasjon fra USA at coronaviruset ble spredt fra et laboratorium i Wuhan, Kina.

Flere forskere i Wuhan skal ha blitt syke og fått lignende symptomer som man får når man er smittet av covid-19, hevder amerikansk etteretning.

Ifølge de første rapporterne rundt coronaviruset skal viruset ha blitt spredt på et dyremarket i Wuhan. Forskere trodde at kilden til smitten var flaggermus.

Viktig

Pompeo krever nå at WHO ser nærmere på et laboratorium i Wuhan, som han mener kan være opphavssted for covid-19.

Den amerikanske utenriksministeren la frem nye studier fra amerikansk etterretning der det hevdes at forskere ved Wuhan Institute of Virology ble syke høsten 2019 – tidligere enn antatt – med symptomer i samsvar med covid-19.

– USA har gjentatte ganger etterlyst samarbeid og grundig etterforskning av opprinnelsen til covid-19. Å forstå opprinnelsen til denne pandemien er viktig for global folkehelse, økonomisk gjenoppretting og internasjonal sikkerhet, sa Pompeo i en uttalelse ifølge Fox News.

Støtte fra Norge

Resett skrev i september 2020 om en kinesisk virolog som stod frem i et intervju med Fox News og hevdet at coronaviruset ble skapt i et laboratorium i Kina.

– Jeg har vitenskapelige bevis på at coronaviruset ikke kom fra naturen, men ble skapt av kinesiske myndigheter i et laboratoruim. Jeg har bevis på hva de har gjort, sa virolog Li Meng til Fox News-anker Tucker Carlson.

‘COVID-19 is not from nature, it is a man made virus created in the lab…after the modification, it became the very harmful virus. “The Chinese government manufactured this virus,” @TuckerCarlson “Yes exactly.” Dr. Li-Meng Yan#COVID19 #ChinaVirus pic.twitter.com/a7297UrbYq — Heather Champion ™️ (@winningatmylife) September 16, 2020

Også en norsk forsker har hevdet det samme. Vaksineforsker Birger Sørensen og den britiske professoren Angus Dalgleish hevdet i juni at coronavirusets såkalte spike-protein inneholder sekvenser som ser ut til å være kunstig satt inn. Det var NRK som omtalte dette

– Når vi teknisk beskriver viruset så ser vi jo at det ikke har blitt til ved en naturlig utvikling. Det er gjort av amerikanere og kinesere, som del av det som heter «gain of function»-studier. Det gjøres over hele verden. Man sier man ikke gjør det, men det skjer hele tiden på avanserte laboratorier, sa Sørensen.

