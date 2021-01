annonse

Musikkprodusenten Phil Spector er død i fengsel. Han ble 81 år gammel.

Departementet for rehabilitering i California, der Spector sonet, skriver at han døde av naturlige årsaker, ifølge NTB.

Spector ble kjent i musikkindustrien på 60-tallet og produserte flere kjente klassikere, som The Righteous Brothers’ «You Lost that Lovin’ Feeling», «Unchained Melody» og «You’re My Soul and Inspiration». Han samarbeidet blant annet med The Beatles, og produserte deres siste album «Let it Be», og John Lennons sang «Imagine».

I 2009 ble Spector dømt til fengsel med en minstetid på 19 år for å ha skutt og drept skuespiller Lana Clarkson i 2003. Clarkson ble funnet drept i huset hans i Los Angeles, men Spector har hele veien avvist straffskyld.

