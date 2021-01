annonse

annonse

«Giftig politisk miljø».

National Rifle Association, en interesseorganisasjon for amerikaneres grunnlovsrett til å eie og bære våpen, har begjært oppbud etter det såkalte Chapter 11 i United States Code, som lar organisasjoner søke om midlertidig konkursbeskyttelse.

Formålet er å flytte NRAs virksomhet til Texas. Dermed tar NRA farvel med New York, hvor foreningen har hatt tilhold siden grunnleggelsen i 1871.

Flyttingen begrunnes med et påstått «giftig politisk miljø» i New York, en liberal høyborg som overveiende styres av Demokratene.

– NRA har kunngjort en restruktureringsplan som gjør oss klare for fremtiden og sikrer at vi fortsatt vil lykkes som landets ledende forkjemper for grunnlovsfestet frihet – fri fra New Yorks giftige politiske miljø, skriver NRA-formann Wayne LaPierre.

– Planen kan enkelt oppsummeres slik: Vi DROPPER New York, og arbeider med planer om å nyregistrere NRA i Texas, fortsetter LaPierre i sitt rundskriv til medlemmene.

LaPierre understreker også at oppbudet er å regne som en teknikalitet, og hevder herunder at NRA er «like finansielt sterke som vi har vært i årevis».

I august 2020 omtalte New Yorks justisminister, demokraten Letitia James, NRA som en «terrororganisasjon» og «kriminelt foretak».

James beskylder også NRA for misbruk av foreningens midler. Nå sverger James på at NRA ikke så lett skal få sno seg unna hennes kontroll.

– NRAs påståtte finansielle status har endelig nådd deres moralske status: Konkurs. Mens vi følger med på oppbudsbegjæringen, vil vi ikke tillate NRA å bruke denne eller andre taktikker for å unndra seg ansvarlighet og oppsyn fra mitt embete, skriver James på den offisielle Twitter-kontoen til New Yorks justisminister.

The @NRA's claimed financial status has finally met its moral status: bankrupt.



While we review its bankruptcy filing, we will not allow the @NRA to use this or any other tactic to evade accountability and my office’s oversight.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) January 15, 2021