BT har trykket et innlegg fra en ung mann som neppe har lest Resett særlig ofte, men som likevel har sterke meninger om oss.

I innlegget Det er lov å si nei til folk som nører opp under farlige holdninger, kommer fylkesleder i AUF, Endre Toft, med sterke karakteristikker. Resett omtales som det «løgnaktige hat-maskineriet». Vi skal angivelige spre «konspirasjonsteorier» og nøre opp under «livsfarlige ideer og holdninger».

Og til en kort tekst å være har Toft pakket mange fordømmelser inn. Resett skal visstnok normalisere «antidemokratiske og fascistiske tankesett», og det jeg representerer «befinner seg uten tvil i Norges antidemokratiske leir, og bør forbli i skyggenes dal,» skriver han.

Det er oppløftende å se at AUF-leder Endre Toft får liten støtte i BTs kommentarfelt. På Facebook-siden til BT har saken over 750 kommentarer. De fleste irettesetter Toft og mener det er hans holdninger som er antidemokratiske og skremmende.

Det var min opptreden på NRK Debatten forrige torsdag som har avstedkommet reaksjonene fra Toft og mange andre. Programleder Fredrik Solvang fikk så mye kritikk at han valgte å stenge Twitter-kontoen sin.

For meg, som er den som blir omtalt som så grusom at jeg «bør forbli i skyggenes dal», er oppstyret nokså absurd, og det er det trolig også for de som kjenner meg. Toft skriver eksempelvis at man i kommentarfeltet til Resett «finner store krefter som ønsker å fysisk fjerne medmennesker fra Europa og Norge. Krefter som mener at muslimer eller personer med mørkere hud er mindre verdt og at liberale politikere og pressefolk bør henrettes.»

Hvor har han egentlig den oppfatningen fra? Faktum er at undertegnede, som er redaktør av Resett, har en kjæreste fra Somalia, og hun har mørk hud og er oppdratt som muslim. Shurika Hansen jobber også i Resett. Og både det at jeg har en kjæreste fra Somalia og at hun skriver for Resett er noe de som leser Resett jevnlig og som er i kommentarfeltet kjenner godt til, og de fleste synes det er helt ok, ja de applauderer det. For dem er Shurika Hansen et modig menneske, et individ som tør si det hun mener, og de bryr seg ikke om hun har mørk hudfarge. Det samme kommentarfeltet er også godt kjent med at vi har en ansatt kommentator og journalist som er åpent transseksuell. De som er interessert i hvordan kommentarfeltet på Resett reagerte på å få vite om Maria Zählers historie, kan lese denne saken.

Jeg nevner disse forholdene fordi det viser at fordommer svært lett erstatter fakta. Toft leser sannsynligvis sjelden eller aldri Resett, men han har sett det skrevet om oss at vi er rasistiske, fascistiske osv. Dermed tror han på det selv og blir svært forarget når han ser meg på selveste NRK.

Jeg håper også BT og andre norske medier tar innover seg at måten de slipper til folk med fordommene sine om Resett bidrar til å forsterke og forlenge dem. Og hvis NRK hadde invitert meg oftere, hadde seerne kanskje etter hvert forstått at det medieskapte synet på meg og Resett muligens ikke stemte. Men jeg mistenker at norske medier helst ikke vil at sannheten om oss skal frem. Hvorfor ikke, egentlig?

Dette innlegget ble først publisert i BT.

