En kronikk av Øystein Steiro Sr. som opprinnelieg sto i Klassekampen før jul ble delt som en farsott i sosiale medier da den ble publisert av Resett og andre. Nå har han fått svar av tidligere utenriksminister Knut Vollebæk.

I kronikken med tittel Terje Rød-Larsen saken avdekker et norsk system med tette nettverk, elitesirkulasjon og personlige hestehandler på tvers av partigrensene radbrekker Steiro norsk utenrikspolitikk som naiv og til dels korrupt. «Utenlandske diplomater omtaler Norge som ‘verdens største NGO’,» skriver han og fortsetter:

Høyest ler antakelig korrupte afrikanske statsledere i deres Gulfstream jetfly betalt av norske skattebetalere. Flere av våre ledende rikspolitikere, som har kunnet skaffet seg lukrative internasjonale retrettstillinger ved å være generøse på skattebetalernes vegne, er nok heller ikke direkte misfornøyde. Det samme gjelder deler av det øverste embetsverket i UD og ved Statsministerens kontor samt direktørene i de mange bistands- og fredsorganisasjonene som har vokst frem som paddehatter. De har kunnet bygge karrierer, og i noen tilfeller betydelige personlige formuer gjennom deres posisjon som internasjonale distributører av våre felles skattepenger.

Men dette vil ikke tidligere utenriksminister (KrF) og ambassadør Knut Vollebæk vite av. I et tilsvar i Klassekampen fredag skriber han:

«I min 40-årigekarriere som diplomat har jeg aldri møtt kolleger som har ledd av Norge. Nå er det kanskje ikke så merkelig, siden det ikke er høflig å le folk opp i ansiktet. Derimot har jeg møtt mange som er takknemlige for Norges internasjonale engasjement og fremhevet Norge som et godt eksempel. Jeg håper Norge vil fortsette å opptre slik at vi kan være et eksempel for andre land. Er det noe verden trenger i disse dager, er det gode eksempler.»

Støtter Clinton og Rød-Larsen

Vollebæk tar videre de fleste aspekter av norsk utenrikspolitikk i forsvar, inkludert støtten til organisasjonene ledet av Hillary Clinton og Terje Rød-Larsen.

«Etter min mening er det også i Norges interesse å støtte både norske og utenlandske tankesmier av typen International Peace Institute (IPI), Clinton-stiftelsen og andre tilsvarende institusjoner. Mange av disse institusjonene besitter fagkompetanse som kan levere innspill og legge premisser for vår egen politikkutforming,» skriver han.

Den tidligere toppdiplomaten mener norsk UD ikke «hestehandler» med land, heller ikke for å få en plass i FNs sikkerhetsråd.

Alt i alt er norsk utenrikspolitikk på rett kurs, skriver han og sier han en stund mente det var best best å tie Steiro ihjel, men at han under tvil kom til å svare.

Det ryktes at Steiro jobber med et tilsvar.

