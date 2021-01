annonse

29. desember ble en mann i 30-årene, som tidligere er godt kjent av politiet, livstruende knivstukket flere ganger i mageregionen. Ugjerningen skjedde på dagtid i Storgata i Oslo, ved Bernt Ankers gate.

Fornærmede ble påført omfattende skader, og lagt i respirator ved ankomst Ullevål sykehus. Der ble han øyeblikkelig operert for omfattende indre skader.

Etter en omfattende etterforskning, mestret politiet etter hvert å fange opp den antatte gjerningspersonen på video. Dette tok tid, da vedkommende er en ung, samt at han har et ubeskrevet «rulleblad» for norsk politi.

Pågrepet og fengslet

Den 18 år gamle antatte gjerningspersonen ble pågrepet av politiet 14. januar 2021, og siktet for drapsforsøk.

Tiltalte skal ifølge rettsdokumentene til Oslo tingrett ha forsøkt å drepe fornærmede ved å stikke ham i kroppen/magen flere ganger med en kniv.

I avhør har pågrepne erkjent å ha stukket fornærmede gjentatte ganger, men at disse voldshandlingene var basert på nødverge – da fornærmede både holdt ham fast og slo ham.

Den 18 år gamle guttungen og kjæresten ble pågrepet sammen torsdag 15. januar 2021, og begge har vært igjennom konkrete harde innledende avhør.

Ovennevnte avhør inneholder forskjellige betydninger av hva det straffbare forholdet egentlig innebærer, samt at politiet så langt ikke har fått kontroll over kniven som ble benyttet under drapsforsøket.

Oslo tingrett tok politiets begjæring til følge, og besluttet at vedkommende kan holdes i varetekt inntil 30. januar 2021.

Stakkars

Siktede fylte 18 år så sent som i oktober i fjor. Retten mente derfor at frihetsberøvelsen var noe mer belastende enn det som normalt er tilfelle. Derfor fikk den unge lovbryteren en plass ved Eidsberg fengsel, som skal være særlig tilpasset unge lovbrytere.

