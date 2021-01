annonse

Amazon sa i forrige uke opp hostingkontrakten med den sosiale plattformen Parler. Amazon begrunnet utestengelsen med at brukerne «oppfordret til vold». Parler er nå helt stengt ned.

Teknologigiganten Amazon lar imidlertid sine egne brukere selge egenproduserte T-skjorter som oppfordrer til vold og drap. For eksempel er det en bruker som selger T-skjorten «Kill All Republicans», og en kaffekopp med teksten «Hvor er Lee Harvey Oswald når vi virkelig trenger ham?».

Breitbart skriver i en ny artikkel at Media Research Center har funnet over 204 eksempel på produkter som blir solgt på Amazon som oppfordrer til vold.

En av de mest oppsiktsvekkende produktene som blir solgt er en knivholder med hodet til Donald Trump. Et annet produkt viser Donald Trump skyte seg selv med en pistol på en T-skjorte så blodet spruter.

Planlegger opptøyer

Amazons egne tjenestevilkår sier at selskapet «ikke tillater produkter som fremmer, oppmuntrer eller glorifiserer hat, vold, rase, seksuell eller religiøs intoleranse eller fremmer organisasjoner med slike synspunkter. Vi fjerner også oppføringer som grafisk viser vold eller ofre for vold».

Likevel kan brukerne kjøpe produkter som fremmer vold og drap mot USAs president.

Den sosiale plattformen Parler ble ekstrem populær det siste have året og flere brukere skiftet plattform fra Twitter til Parler. Google og Apple gjorde som Amazon og fjernet Parler fra sine app-butikker ettersom de ikke «ryddet opp i voldelige ytringer».

Mandag gikk Parler til søksmål mot Amazon. De påstår Amazons beslutning var politisk motivert og har til hensikt å redusere konkurranse til fordel for Twitter.

Resett skrev lørdag om Antifa som planlegger å terrorisere og lage opptøyer i flere amerikanske byer i neste uke i forbindelse med Joe Bidens innvielse. Truslene ble fremmet på Twitter og er fremdeles ikke fjernet.

I en tegning som er lagt ut på twitter står Kongressbygningen i flammer med teksten «Fuck Joe Biden».

J20 Portland — get ready!

Fuck the state, Fuck Biden, Land back, Fuck 12!

Watch out for specifics as we get closer to the date: @DirectActionPDX, @FSBPDX, @RisingPDX pic.twitter.com/n0YLVTh9lV

— PNW Youth Liberation Front (@PNWYLF) December 31, 2020