Kina og Verdens helseorganisasjon (WHO) burde ha reagert raskere for å hindre en katastrofe da coronapandemien var i anmarsj, mener ekspertgruppe.

Den uavhengige ekspertgruppen har tidligere lagt frem en rapport om pandemien for WHOs ledelse. Tirsdag kommer de med sin andre rapport.

I rapporten hevdes det at Kina trolig kunne ha reagert raskere da faresignalene begynte å komme. Dette melder NTB.

Både lokale og nasjonale myndigheter i Kina skulle ha iverksatt strengere tiltak alt i januar, heter det videre.

Ekspertgruppen kritiserer også WHO, som de mener reagerte sent. De mener at strakstiltak for å bremse smittespredning skulle ha blitt iverksatt i samtlige land der smitte var sannsynlig.

