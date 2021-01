annonse

annonse

Farhad Raeisdana kom fra Iran til Norge som asylsøker i 1988. Farhad, (heretter benevnt som utlendingen), var da 26 år gammel. Han er fortsatt iransk statsborger.

I tidsrommet frem til 2006 fikk han tre barn med to forskjellige kvinner.

Et bestialsk drap

I august 1992 drepte han sin iranske samboer som han hadde barn med, ved vold og kvelning. Deretter tente han på liket, og dumpet de forbrente forkullede levningene av den 27 år gamle kvinnen i strandkanten på Karmøy.

annonse

I 1993 ble utlendingen i Gulating lagmannsrett dømt til ni års fengsel for drap, likskjending, gjentatte trusler og vold mot samboeren i perioden fra 1988 og frem til drapet i august 1992.

Av dommen fremgår det at samboerskapet var konfliktfylt og preget av utlendingens heftige temperament. I tillegg, mente lagmannsretten at drapet ble begått på impuls og i en sterk affekt som var utløst av følelser grunnet sjalusi som ble forsterket over tid.

Mild dom

I flere år har offeret vært utsatt for vold og mishandling i nære relasjoner, før hun ved en grusom voldsanvendelse og ved kvelning ble drept høsten 1992. Liket blir deretter påtent, og kastet i strandkanten på Visnes i Karmøy.

annonse

I 1993 ble utlendingen kun dømt til ni års fengsel for dette barbariske drapet. Ikke nok med det, utlendingen ble prøveløslatt 30. august 1998 med en rest- og prøvetid på tre år. Det vil si at han ble løslatt fem år etter at dommen var rettskraftig!?

Dette må jo åpenbart være et hån overfor offerets familie og for vanlige folks rettsfølelse og rettsoppfattelse?

Les også: Asylsøker fra Eritrea dømt for et bestialsk knivdrap på sin samboer i Trondheim (+)

Nye grove voldssaker

Etter at utlendingen slapp ut på prøve, viste det seg at han fortsatt var voldelig mot kvinner. Fra perioden 2005 til 2007 voldtok utlendingen to nye samboere gjentatte ganger.

Ved Gulating lagmannsretts dom 4. desember 2009 ble utlendingen dømt til forvaring med en tidsramme på åtte år og en minstetid på fem år, for blant annet seks voldtekter av to kvinner han hadde vært samboer/kjæreste med, samt for grov mishandling både fysisk og psykisk i nære relasjoner og trusler overfor den ene samboeren.

Videreføring av forvaringen

Forvaringen kan i utgangspunktet forlenges med inntil fem år av gangen. Teoretisk kan således en forvaringsdømt risikere å bli sittende inne resten av livet.

annonse

Frem til dags dato, har utlendingen ved flere anledninger anmodet om prøveløslatelse. Disse ankesakene har så langt lagmannsretten hver gang forkastet.

I juni 2020 besluttet Sør-Trøndelag tingrett at utlendingens forvaring igjen skulle forlenges med ytterligere tre år.

Utlendingen anket ovennevnte domsslutning til Frostating lagmannsrett. Ankebehandlingen ble retteført i Trondheim tinghus 5. og 6. januar 2021.

Lagmannsretten kom enstemmig frem til samme resultat som tingretten. Utlendingens forvaring ble igjen forlenget med tre år fra lagmannsrettens dom.

Permisjoner

Til tross for at flere rettsinstanser har presisert at det fortsatt er en kvalifisert fare for at utlendingen på ny vil begå et svært alvorlig volds- eller seksuallovbrudd dersom han løslates, har han hatt en rekke permisjoner.

Behandling

I forbindelse med utlendingens lange fengselsopphold, særlig ved Ila fengsel og forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel, har han vært undersøkt, utredet og forsøkt behandlet av helsepersonell som er spesialister innen psykiatri.

I den anledning, har utlendingen også hatt 40 samtaler med en sexolog, samt gjennomført et sinnemestringskurs.

I september 2020 ble utlendingen tatt inn i det såkalte BASIS-programmet ved Trondheim fengsel. Dette er et nytt og frivillig behandlingsprogram for seksualforbrytere.

Ifølge psykologen, som har hovedansvaret for utlendingen, bemerket han overfor lagmannsretten at det kan bli nødvendig med et behandlingsprogram på 300 timer overfor utlendingen.

Oppholdstillatelse

Utlendingen er av norske myndigheter selvfølgelig erklært uønsket i Norge, men i et vedtak 30. november 2020 av Utlendingsdirektoratet (UDI) er han innvilget syv måneders midlertidig oppholdstillatelse i riket.

Lagmannsretten la til grunn at denne tillatelsen kan forlenges så lenge han er ureturnerbar til Iran.

Resett bemerker at ovennevnte tillatelse også gir utlendingen rett til å ta arbeid i Norge.

Hva er dette for noe? Når har UDI begynt å gi midlertidige oppholdstillatelser til personer som sitter i fengslig forvaring på bakgrunn av at vårt rettssystem har besluttet at en løslatelse vil være uforsvarlig og i strid med hensynet til samfunnsvernet for å beskytte andres liv, helse eller frihet?

annonse

Ureturnerbar

En politikilde har informert Resett om at utlendingen er «såkalt» ureturnerbar, fordi han fysisk nekter å la seg fremstille for Den iranske ambassaden i Oslo, slik at nødvendige reisedokumenter kan utferdiges.

Les også: UDI planlegger for dobbelt så mange asylsøkere neste år

Den iranske ambassaden i Oslo

Dersom den utviste og/eller den bortviste utlendingen fra Iran ikke ønsker å reise frivillig tilbake til hjemlandet, nekter iranske myndigheter (ved ambassaden) konsekvent å skrive ut de reisedokumentene norsk politi er avhengig av for å gjennomføre en slik tvangsretur.

Dette har vært en verkebyll, ikke bare for norsk politi, men for politi og utlendingsmyndighetene rundt omkring i hele Europa i flere tiår.

Relatert til ovennevnte problemstilling, har Norges utenriksdepartement (UD) i årevis vært totalt fraværende.

Det er tross alt ikke norsk politi som eventuelt skal forhandle frem useriøse bilaterale returavtaler med forskjellige myndighetspersoner tilhørende forskjellige stater rundt omkring i verden.

Hvorfor kaller ikke vår utenriksminister Irans ambassadør inn «på teppet», og forlanger at de internasjonale lover, regler og instrukser blir etterlevd hva tilbaketakelse av egne statsborgere angår?

Dersom dette ikke etterkommes, er det da så vanskelig for norske myndigheter å si til den iranske ambassadøren – steng ambassaden i Drammensveien 88E i Oslo, pakk sammen og returner til hjemlandet!

Kostnader

Så kan man spørre seg – hvor mange titalls millioner norske kroner vil denne ene asylsøkeren til syvende og sist komme til å koste det norske samfunnet?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474