Det er meldt om 33 dødsfall blant folk som er vaksinerte i Norge, men årsakssammenhengen er foreløpig ikke analysert.

Det opplyser direktør Camilla Stoltenberg i FHI på en pressekonferanse mandag, ifølge NTB.

Før helgen var dette tallet 23. Alle dødsfallene vil bli undersøkt.

Av de 13 dødsfallene som så langt undersøkt nærmere av Statens legemiddelverk forrige uke, framgikk det at samtlige hadde høy alder, var «skrøpelige» og hadde alvorlige sykdommer.

Hittil i Norge er det først og fremst folk på sykehjem som har blitt vaksinert.

– Når det gjelder årsakssammenhengen, så er det ikke gjort noen analyser av den, sier Stoltenberg.

Ikke påvist overdødelighet

Stoltenberg presiserer at det er viktig å huske at det dør cirka 45 personer hver dag på sykehjem i Norge. Det er derfor ikke gitt at dette representerer noen overdødelighet eller at det er noen årsakssammenheng.

– Men det kan tenkes at en del av dem som har fått vaksinen, er såpass skrøpelige at man kanskje burde tenkt seg om og ikke tilbudt dem vaksine, sier hun.

Dette fordi de er såpass syke at de muligens blir dårligere av å få de normale bivirkningene man får når kroppen reagerer med å bygge opp immunitet.

Hver enkelt skal vurderes

De vanligste meldte bivirkningene av vaksinen er følgende generelle symptomer: Nedsatt allmenntilstand, feber og generell sykdomsfølelse og reaksjoner på injeksjonsstedet.

Mage-tarmsymptomer som diaré, kvalme og oppkast, og luftveissymptomer som tungpustethet og hoste er også blant de vanligst meldte bivirkningene.

Stoltenberg presiser at man hele tiden skal ha en vurdering av hver enkelt før man tilbyr vaksine.

Over 40.000 nordmenn er så langt vaksinert. Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket har uttalt at tilfellene der skrøpelige folk dør, er sjeldne, og at mange tusen skrøpelige er vaksinert uten dødelig utfall.

