Syv land har mistet sin stemmerett i FNs hovedforsamling. Årsaken er at de ikke har betalt medlemskontingent på mer enn to år.

Iran, Niger, Libya, Den sentralafrikanske republikk, Kongo-Brazzaville, Sør-Sudan og Zimbabwe er de syv landene som hovedforsamlingens president, tyrkiske Volkan Bozkir, navngir til generalsekretær António Guterres.

FN tillater ikke at land lar mer enn to års medlemskontingenter gå ubetalt. Grepet innebærer for eksempel at Iran må betale til sammen 139 millioner kroner for å få stemmeretten tilbake.

FNs årlige budsjett ligger på drøyt 27,5 milliarder kroner.

