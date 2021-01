annonse

Karl Rove mener at det er «stor sannsynlighet» for at president Donald Trump vil bli dømt for riksrett hvis han «går med på Rudy Giulianis forsvar».

President George W. Bushs tidligere nære rådgiver kom med kommentarene under en debatt på «Fox News Sunday», da et panel med flere deltagere diskuterte Trumps riksrettssak i Representantenes hus, samt sjansene for at Demokratene i Senatet ville kunne oppdrive de 17 stemmene fra republikanske lovgivere som er nødvendige for å dømme USAs 45. president for riksrett.

Rove viste spesielt til at Senatets majoritetsleder, Mitch McConnell, hadde et «åpent sinn», som han mente var et tegn på at republikanerne ville «ta dette på alvor» denne gangen.

– Jeg tror alt kommer til å koke ned til hva som blir presidentens forsvar. Rudy Giuliani staket frem en veldig dårlig kurs for presidenten i morgenavisene, da han antydet at oppmaningen til opprør ikke kan ha funnet sted, fordi alle anklagene om utbredt valgfusk er sanne, sa han.

Rove viste til at dusinvis av domstoler og dommere – utnevnt av presidenter fra begge partier – har fastslått at påstandene om valgfusk definitivt ikke er sanne.

– Hvis Trump går for forsvaret til Giuliani, er det stor sannsynlighet for at mer enn 17 republikanere vil stemme for riksrett, fordi argumentet egentlig er at angrepet på Capitol Hill og forsøket på å avslutte kongresshøringen for å bekrefte valget var berettiget – fordi alle disse anklagene var sanne, og det er de ærlig talt ikke, argumenterte Rove.

Mens det ikke er sannsynlig at Senatet vil dømme Trump for riksrett før han avslutter sin periode 20. januar, vil en slik dom hindre ham fra å stille til presidentvalg igjen.

