annonse

annonse

Det muslimske rådet CFCM har revidert sin prinsipperklæring etter oppfordring fra president Emmanuel Macron.

Dette kommer i kjølvannet av drapet på en lærer som hadde vist Muhammed-tegninger til sine elever i et undervisningsprosjekt, skriver NTB.

Erklæringen avviser bruk av islam som politisk instrument, og bekrefter likhetsprinsippet mellom menn og kvinner. Dokumentet tar også avstand fra omskjæring av kvinner, tvangsekteskap og jomfrusertifikat for bruder.

annonse

CFCMs leder, Mohammed Moussaoui, avviser også eksplisitt antisemittisme og rasisme, og advarer mot at moskeer blir talerør for utenlandske regimer.

– Dette dokumentet bestyrker den islamske tros overensstemmelse med republikkens prinsipper, inkludert sekularisme, og franske muslimers forpliktelse til å være franske borgere fullt ut, sier han.

CFCM, som representerer ni muslimske forbund og er samtalepartner med den franske stat i islamske spørsmål, hadde fått kritikk av flere av forbundene i forbindelse med tilpasning av islam til franske lover og verdier.

annonse

I et møte med innenriksminister Gérald Darmanin, ble det oppnådd enighet.

– Det var forståelse for at disse uenighetene hindret det muslimske samfunnet fra å gjøre seg hørt. Denne forståelsen åpnet for at vi kunne overvinne uenighetene våre. Jeg berømmer arbeidet som det franske muslimske miljøet har lagt ned og som klart fordømmer politisk islam, sier Darmanin.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474