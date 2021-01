annonse

Østerrikes politimyndigheter bestemte fredag å henlegge saken mot Identitærbevegelsen, som var mistenkt for en mulig tilknytning til New Zealand-terroristen Brandon Terrant.

Martin Sellner bidro til å grunnlegge Identitäre Bewegung Österreich (IBO), den østerriske avdelingen for den paneuropeiske bevegelsen Generasjon Identitet (GI). Han var blant de mistenkte. Etterforskningen startet da det ble oppdaget at Tarrant, som drepte 51 muslimer i en moské i Christchurch i mars 2019, hadde støttet GI økonomisk 1,5 år før terrorangrepet.

Sellner innrømte at han hadde vært i kontakt med Tarrant, skriver AFP. Derfor ble det opprettet sak mot blant andre Sellner, som ble etterforsket for «deltagelse i terrororganisasjon»

Men Sellner har hele tiden benektet anklagene om at han hadde kjennskap til at Tarrant hadde planer om å utføre et terrorangrep. Og nå bekrefter Hansjoerg Bacher fra påtalemyndighetene i Graz at saken er henlagt. Årsaken til henleggelsen er ifølge det innvandringskritiske nettstedet Tagesstimme at mistanken er «uttrykkelig avvist», og at «ingen funn støtter mistanken».

Sellner har blitt nektet innreise til både Storbritannia og USA. Han og kona ble i høst fysisk angrepet av venstrevoldelige aktivister fra Antifa.

Under etterforskningen ble hjemmet til Sellner ransaket, noe retten i 2019 bestemte var ulovlig gjennomført. Sellner forteller også at etterforskningen mot hans kone Brittany Pettibone og andre medlemmer i GI er droppet.

AFP skriver at Sellner promoterte «The Great Replacement», som nyhetsbyrået kaller en konspirasjonsteori.

