Rune Berglund Steen, som leder den statsstøttede organisasjonen Antirasistisk senter advarer mot avskriving av kjønnsstudier og hvithets­studier.

Berglund Steen hevder at vi ubevisst ansetter folk vi tror ligner på oss selv, og at dette er «strukturell rasisme». Han finner det merkelig at det finness motvilje mot å bruke visse begreper for å snakke om rasisme.

– Jeg syns det er anti-intellektuelt og nesten antiakademisk. Vi vet jo at det er sånn. Hvorfor er det da en slik vilje til å vranglese og karikere et begrep som dette?, sier han i Khrono.

Rune Berglund Steen har jobbet i ARS i mange år, og har også yrkeserfaring fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Han reagerer på Asle Tojes karikering av antirasister og deres begrepsbruk. Det å kalle dette for en «amerikansk eksportvare» mener han er skivebom. I hans øyne så er det nettopp det å kritisere antirasismen som er en amerikansk eksportvare .

– Toje føler på det som er nærmest han. At sånne som han ikke har nok makt og ytringsrom. Da burde det ikke være vanskelig for han å forstå hvordan det er å være en student med afrikansk bakgrunn.

Steen mener videre at virkeligheten er kompleks, og at vi må ta det innover oss i disse debattene. Han håper også at studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo ikke lar seg skremme.

– Studenter må aldri være redde for å fremme krav eksempelvis om at universitet og høgskoler skal ha en viss antirasistisk beredskap.

